高浩設實驗室自組儀器研大腦奧秘　受疫情拖累研究進度

▲ 高浩身旁的雙光子顯微鏡由其團隊自組而成。(陳靜儀攝)

「面對世紀疫症當然首要處理，但亦不能忽視傳統疾病」。話雖如此，但新冠肺炎亦打亂高浩的研究進度，其實驗室一部主要顯微鏡壞組件，亦拖足半年才維修好，「其他不受影響（項目）惟有做住先」。

高浩團隊的「神經科學實驗室」設於威爾斯親王醫院香港中文大學李嘉誠醫學大樓，他笑言「上宇宙都要起太空船」，因此要解開大腦疾病奧秘亦有賴其私伙「太空船」。

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他的實驗室除常見的顯微鏡外，亦自設一個黑房，設有一台雙光子顯微鏡，拍攝觀察動物樣本的大腦結構、神經功能等。該儀器由高浩團隊自行採購組件，一手一腳搭建而成，「好似砌lego咁」。他解釋，一般儀器未必符合個別研究需要，世界各大院校的科研團隊都是傾向自行組裝儀器，「我喺英國讀書個陣嗰個lab都係咁」，成本較低之餘亦可確保儀器更精確、合用。團隊會透過該儀器及造影技術，觀察動物例如老鼠的腦神經如何控制身體活動等。

▲ 團隊會透過該儀器及造影技術，觀察動物例如老鼠的腦神經如何控制身體活動等。(陳靜儀攝)

高浩不諱言，受疫情影響令部分研究進度落後，舉例指該設備自年初起被迫停運半年，因一個主要激光組件出現損壞，需運回美國原廠修理，維修時間原定只需個多月，但隨着當地疫情轉壞及出現封城政策，令維修過程一拖再拖，最終該部件延至今年7月始運回中大，「惟有做住其他先」。此外，有個別項目亦需要人手親身到外地運送或接收動物樣本作分析之用，在隔離檢疫令下「一來一回都成個月」。

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記者：蘇文軒