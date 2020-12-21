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【確診大廈】觀塘單日增8個案　瓊山苑、康盛花園 、將軍澳廣場均上榜

社會 22:35 2020/12/21

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

（黃建輝攝）

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（21日）新增85宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔78宗，當中27宗屬源頭不明。

衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：

油尖旺（3）

  • 文輝樓
  • 樂群街 22 號
  • 弼街樓

九龍城（7）

  • 金富大廈
  • 僑盛大廈
  • 鵬程街 26 號
  • 紅磡灣中心鴻景閣
  • 城中匯
  • 城中匯
  • 馬頭圍邨芙蓉樓

黃大仙（6）

  • 富池徑 1 號
  • 富池徑 1 號
  • 富池徑 1 號
  • 黃大仙上邨達善樓
  • 鵬程苑
  • 瓊山苑瓊瑋閣

北區（4）

  • 東閣圍
  • 東閣圍
  • 東閣圍
  • 東閣圍

元朗（5）

  • 俊宏軒 2 座
  • 俊宏軒 2 座
  • 俊宏軒 2 座
  • 俊宏軒 2 座
  • 樂成大廈

西貢（3）

  • 康盛花園 4 座
  • 將軍澳廣場 1 座
  • 廣明苑廣寧閣

大埔（2）

  • 大埔尾村
  • 儲金閣

屯門（2）

  • 兆禧苑宏禧閣
  • 富泰邨美泰樓

深水埗（3）

  • 嘉都大廈
  • 萬邦大廈
  • 石硤尾邨美笙樓

沙田（5）

  • 新翠邨新儀樓
  • 錦豐苑錦荷樓
  • 景田苑文心閣
  • 濱景花園 3 座
  • 金獅花園 2 期金福閣

灣仔（4）

  • 龍華花園 2 座
  • 龍華花園 2 座
  • 龍華花園 2 座
  • 濂風大廈

東區（4）

  • 香港樹仁大學宿舍文康大樓
  • 杏花邨 19 座
  • 明華大廈
  • 和富中心 5 座

中西區（5）

  • 均益大廈 1 期
  • 創業中心 A 座
  • 偉發樓
  • 永利街 3 號
  • 創業中心 A 座

荃灣（1）

  • 翠景台 2 座

葵青（7）

  • 華荔邨賞荔樓
  • 安蔭邨豐蔭樓
  • 石籬(二)邨石榮樓
  • 長亨邨亨俊樓
  • 石籬(二)邨石榮樓
  • 葵盛東邨盛家樓
  • 華荔邨賞荔樓

離島（2）

  • 香港天際萬豪酒店
  • 大灣新村

觀塘（8）

  • 油麗邨逸麗樓
  • 順利邨利康樓
  • 鯉魚門邨鯉生樓
  • 油麗邨豐麗樓
  • 平田邨平善樓
  • 嘉仁大廈
  • 秀茂坪南邨秀好樓
  • 順利邨利恒樓

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文 

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