【確診大廈】觀塘單日增8個案 瓊山苑、康盛花園 、將軍澳廣場均上榜
社會 22:35 2020/12/21
本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（21日）新增85宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔78宗，當中27宗屬源頭不明。
衞生防護中心晚上公布確診大廈名單，詳情如下：
油尖旺（3）
- 文輝樓
- 樂群街 22 號
- 弼街樓
九龍城（7）
- 金富大廈
- 僑盛大廈
- 鵬程街 26 號
- 紅磡灣中心鴻景閣
- 城中匯
- 城中匯
- 馬頭圍邨芙蓉樓
黃大仙（6）
- 富池徑 1 號
- 富池徑 1 號
- 富池徑 1 號
- 黃大仙上邨達善樓
- 鵬程苑
- 瓊山苑瓊瑋閣
北區（4）
- 東閣圍
- 東閣圍
- 東閣圍
- 東閣圍
元朗（5）
- 俊宏軒 2 座
- 俊宏軒 2 座
- 俊宏軒 2 座
- 俊宏軒 2 座
- 樂成大廈
西貢（3）
- 康盛花園 4 座
- 將軍澳廣場 1 座
- 廣明苑廣寧閣
大埔（2）
- 大埔尾村
- 儲金閣
屯門（2）
- 兆禧苑宏禧閣
- 富泰邨美泰樓
深水埗（3）
- 嘉都大廈
- 萬邦大廈
- 石硤尾邨美笙樓
沙田（5）
- 新翠邨新儀樓
- 錦豐苑錦荷樓
- 景田苑文心閣
- 濱景花園 3 座
- 金獅花園 2 期金福閣
灣仔（4）
- 龍華花園 2 座
- 龍華花園 2 座
- 龍華花園 2 座
- 濂風大廈
東區（4）
- 香港樹仁大學宿舍文康大樓
- 杏花邨 19 座
- 明華大廈
- 和富中心 5 座
中西區（5）
- 均益大廈 1 期
- 創業中心 A 座
- 偉發樓
- 永利街 3 號
- 創業中心 A 座
荃灣（1）
- 翠景台 2 座
葵青（7）
- 華荔邨賞荔樓
- 安蔭邨豐蔭樓
- 石籬(二)邨石榮樓
- 長亨邨亨俊樓
- 石籬(二)邨石榮樓
- 葵盛東邨盛家樓
- 華荔邨賞荔樓
離島（2）
- 香港天際萬豪酒店
- 大灣新村
觀塘（8）
- 油麗邨逸麗樓
- 順利邨利康樓
- 鯉魚門邨鯉生樓
- 油麗邨豐麗樓
- 平田邨平善樓
- 嘉仁大廈
- 秀茂坪南邨秀好樓
- 順利邨利恒樓
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記者：鄧凱文