  • 17°C
香港時間 : 20201222日 (週二) 10:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】梁美芬稱李偲嫣丈夫謝鋮浚確診　批港府拖延抗疫安排差劣「民望面臨清零」

社會 22:50 2020/12/21

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

李偲嫣丈夫謝鋮浚最新一次檢測結果為陽性，現正被安排送往醫院接受治療。

立法會議員梁美芬21日晚上10時許於社交網站上指，剛接獲李偲嫣丈夫謝鋮浚通知，他最新一次檢測結果為陽性，現正被安排送往醫院接受治療。

李偲嫣夫婦交樣本指定診所10日未有報告　梁美芬要求政府問責

梁美芬續指，謝鋮浚本月10日將檢測樣本交到元朗容鳳書母嬰健康院，一直沒有收到檢測結果通知；李偲嫣不幸過身後三日半，港府才將謝鋮浚送往檢疫中心；入住檢疫中心後翌日才採樣本做檢測，及至12月21日確診。前後共花了十二日才找出一名確診者。

【李偲嫣離世】謝鋮浚在妻子李偲嫣離世3日後入檢疫中心　衞生署稱增派人手協調密切接觸者隔離

她強調，更令人擔心的是謝鋮浚例子絕對不是個別事件，質問局方到底有多少市民，幾天沒有收到通知就當結果是陰性，然後如常上班社交，不但耽誤了自己的病情，還不自知地在社區播毒：

無病變有病，有病變大病，大大耽誤了病人的治療，如此差劣的安排實在令人無法接受。以陳肇始局長為首的抗疫團隊繼續做下去，疫症清零無望，反而政府的民望面臨清零，將市民對香港醫療系統的信心清零。

梁美芬直斥港府「這種拖延抗疫法」，不但沒有把隱形傳播者找出來，反而令有病徵的人因為信任你們而拖延醫治，問局方誰該負責。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文 

相關文章

梁美芬：無法相信李偲嫣離世　稱對方演活「俠女」二字
21:43 2020/12/16
梁美芬：無法相信李偲嫣離世　稱對方演活「俠女」二字
【李偲嫣離世】李偲嫣死前一周發燒咳嗽　暫列初步確診交死因庭跟進
17:00 2020/12/17
【李偲嫣離世】李偲嫣死前一周發燒咳嗽　暫列初步確診交死因庭跟進
【李偲嫣病逝】李偲嫣丈夫謝鋮浚仍未獲安排檢疫　梁美芬斥政府效率不可接受
19:23 2020/12/18
【李偲嫣病逝】李偲嫣丈夫謝鋮浚仍未獲安排檢疫　梁美芬斥政府效率不可接受
【李偲嫣離世】謝鋮浚在妻子李偲嫣離世3日後入檢疫中心　衞生署稱增派人手協調密切接觸者隔離
17:41 2020/12/19
【李偲嫣離世】謝鋮浚在妻子李偲嫣離世3日後入檢疫中心　衞生署稱增派人手協調密切接觸者隔離
治療 李偲嫣 梁美芬 陳肇始 立法會 隔離營 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
18:13 2020/12/20
【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
【倫敦封城】英國發現病毒變種傳播力高70%　疫情失控民眾逼爆倫敦車站封城前大逃亡
11:46 2020/12/21
【倫敦封城】英國發現病毒變種傳播力高70%　疫情失控民眾逼爆倫敦車站封城前大逃亡
【香港愛情故事】糖妹供弟弟英國留學學費每年30萬元　靠一個理財心得應付沉重開支
11:13 2020/12/20
【香港愛情故事】糖妹供弟弟英國留學學費每年30萬元　靠一個理財心得應付沉重開支