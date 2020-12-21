【新冠肺炎】梁美芬稱李偲嫣丈夫謝鋮浚確診　批港府拖延抗疫安排差劣「民望面臨清零」

▲ 李偲嫣丈夫謝鋮浚最新一次檢測結果為陽性，現正被安排送往醫院接受治療。

立法會議員梁美芬21日晚上10時許於社交網站上指，剛接獲李偲嫣丈夫謝鋮浚通知，他最新一次檢測結果為陽性，現正被安排送往醫院接受治療。

李偲嫣夫婦交樣本指定診所10日未有報告 梁美芬要求政府問責

梁美芬續指，謝鋮浚本月10日將檢測樣本交到元朗容鳳書母嬰健康院，一直沒有收到檢測結果通知；李偲嫣不幸過身後三日半，港府才將謝鋮浚送往檢疫中心；入住檢疫中心後翌日才採樣本做檢測，及至12月21日確診。前後共花了十二日才找出一名確診者。

【李偲嫣離世】謝鋮浚在妻子李偲嫣離世3日後入檢疫中心 衞生署稱增派人手協調密切接觸者隔離

她強調，更令人擔心的是謝鋮浚例子絕對不是個別事件，質問局方到底有多少市民，幾天沒有收到通知就當結果是陰性，然後如常上班社交，不但耽誤了自己的病情，還不自知地在社區播毒：

無病變有病，有病變大病，大大耽誤了病人的治療，如此差劣的安排實在令人無法接受。以陳肇始局長為首的抗疫團隊繼續做下去，疫症清零無望，反而政府的民望面臨清零，將市民對香港醫療系統的信心清零。

梁美芬直斥港府「這種拖延抗疫法」，不但沒有把隱形傳播者找出來，反而令有病徵的人因為信任你們而拖延醫治，問局方誰該負責。

【TOPick 6 周年】壓軸大獎送6部iPhone12(128GB)：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：鄧凱文