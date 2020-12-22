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【開心速遞】袁文傑本周迎娶張潔蓮　坦言年紀不小：如果決定生就要快

娛樂 10:08 2020/12/22

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袁文傑在本周內迎娶張潔蓮。

袁文傑與女友張潔蓮（Jackeline）在本月初被揭入紙註冊結婚，後來袁文傑承認婚訊。拍拖9年的袁文傑與張潔蓮一向恩愛，早在兩年前已決定結婚，惟因袁文傑母親過身，致婚期押後，到今年二人終於拉埋天窗。

袁文傑與Jackeline想婚禮低調舉行，所以一直沒有公佈舉行婚禮的確實日期。

【開心速遞】袁文傑心痛繁殖場虐待棄養寵物　發長文揭發配種貓狗慘況

袁文傑出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動。（東星圖片）

【永結同心】袁文傑結束9年愛情長跑　跟張潔蓮入紙註冊結婚

昨天（12月21日）袁文傑出席《愛‧回家之開心速遞》宣傳活動，被追問婚期時透露在本周內迎娶張潔蓮（Jackeline姐姐）。

袁文傑說：「揀大節日才來搞事。」當被再問是否聖誕節當日，他只稱：「差唔多啦。」

同時指，當日只邀請兩家的家人見證，但未落實註冊地點：「這個時候沒理由廣邀朋友來觀禮，等明年疫情過去，再搞派對與朋友、同事分享喜悅。」

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孝順的袁文傑表示，已到媽媽的靈前交代將成家立室：「讓她在天之靈能放心，媽媽生前都擔心兒子。」袁文傑坦言早已到適婚年紀很長久耐，讚女友Jackeline有耐性等他結婚。

同時他坦承自己年紀不小，婚後後是否生小孩亦有細心思考，直言：「如果決定生就要快，如果過了時間，改為幫助有需要的小動物和小孩。」

同場加映：【東張西望】東張夫婦互窒放閃　考李旻芳黃耀英有多了解另一半【有片】

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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