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【新冠肺炎】新增16間食肆曾有確診者到訪　多間連鎖餐廳上榜包括土瓜灣翠河、PopCorn鮨千寿

健康 10:00 2020/12/22

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新增16間食肆曾有確診者到訪，多間連鎖餐廳上榜包括土瓜灣翠河、PopCorn鮨千寿。

本港第四波新冠肺炎疫情持續，昨日（21日）新增85宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔78宗，當中27宗屬源頭不明。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再多16間食肆曾有確診者到訪，當中涉及多間連鎖餐廳，包括翠河餐廳2間分店、PopCorn鮨千寿、大本型太興等。

根據衞生防護中心資料，新增食肆名單如下（地區 / 報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

港島：

  • 東區 嘉里中心 大家樂 11/12/2020 7819
  • 東區 富邦大廈 翠河餐廳 14/12/2020 7819

九龍：

  • 油尖旺 廣華街 8 號 阿木台灣麵 07/12/2020 7599
  • 油尖旺 聯合廣場 百好名宴 07/12/2020 7850
  • 九龍城 土瓜灣道 307 號 翠河餐廳 10/12/2020 7686
  • 觀塘 大本型 太興 12/12/2020 7596
  • 觀塘 油麗商場 富金軒酒家 12/12/2020 7596
  • 九龍城 南角道 燦記路邊雞海鮮飯店 14/12/2020 7711
  • 九龍城 落山道 86 號 鴻福海鮮四季火鍋 14/12/2020 7856
  • 九龍城 獅子石道 27 號 西貢越南真味 14/12/2020 8156
  • 九龍城 土瓜灣道 78A 漢寶酒樓 15/12/2020 8044
  • 觀塘 啟田商場 肯德基 18/12/2020 8181

新界：

  • 沙田 連城廣場 大快活 14/12/2020 7702
  • 荃灣 大鴻輝(荃灣)中心 小肥羊 14/12/2020 7716
  • 葵青 石籬商場 1 期 譚仔三哥米線 18/12/2020 8199
  • 西貢 PopCorn 鮨千寿 20/12/2020 8231

有關確診者居住的大廈，請前往【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣

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