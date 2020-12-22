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【好人好事】冬至日為長者準備五餸餐做冬　深水埗明哥一如既往帶來節日溫暖

親子 10:35 2020/12/22

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深水埗明哥為長者們準備豐盛五餸餐做冬。

俗語說「冬至大過年」，冬至日是一家人團聚的日子。然而，對於基層或獨居長者來說，寒冬下有一餐溫飽非常難得。由「深水埗明哥」陳灼明經營的「北河同行」飯店，一如既往在冬至日為長者提供免費且豐盛的冬至五餸飯。

豐盛五餸飯慶祝冬至

「北河同行」Facebook專頁指，北河同行一如既往於冬至日前的星期天舉行「長者日」，為長者們準備一頓五餸餐。從相片可見，義工準備好冬菇、雞脾、蝦、燒肉及菜組成的五餸飯。

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共800位長者享受窩心飯餸

當天由上午11時開始，所有65歲或以上的長者均可於北同行及北河飯店享用，全日共有超過800位長者參與。長者們在過節時享受簡單又窩心的一餐，感受溫暖，相片中的婆婆紛紛面露笑容，舉起大拇指讚揚。

每次見到長者們滿足的笑容，都是我們繼續服務他們的動力。

網民大讚明哥及義工們的無私付出，「謝謝你們令到所有長者在冬至感受温暖」、「天佑善人」及「感謝你們帶給長者許多祝福」。

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責任編輯：王明芳

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