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【2020聖誕節】海洋公園網上聖誕活動　專人教煮聖誕美食做聖誕手作

休閒消費 11:24 2020/12/22

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海洋公園今個聖誕將舉行連串網上活動。（官方圖片）

在聖誕這個原本歡樂的節日，大家今年都被迫要留在家中，不過生活不一定無聊苦悶，因為只要上網同樣可找到精采節目。海洋公園就為大家準備了連串的網上聖誕活動，包括海洋公園大受歡迎的動物明星將會跟大家見面，並帶你走入海洋公園「夢幻糖果村」感受童話式聖誕，還想學煮聖誕美食？上海洋公園專頁就可以了。

今個聖誕，海洋公園推出連串節日活動，昨日率先找來本地著名的A Cappella組合SENZA A Cappella，為大家無伴奏合唱窩心動人的聖誕串燒歌，有興趣的朋友可以到海洋公園Facebook專頁重溫。

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12月22日（今天）及12月29日則將有『「飛」一般聖誕 - 線上玩學互動Live』，由專業的海洋公園教育大使帶大家邊學邊玩。活動會以聖誕節為主題，導師則會教大家認識不同的飛行物種及一些保育知識，還可以一同跟著完成一個聖誕手作。今天早上11:30一節適合小一至小三的小朋友參加；而12月29日早上11:30則適合小四至小六小朋友參加，除了在海洋公園Facebook專頁，更可到「小紅熊Redd's Nature Play Party」YouTube頻道Live收看。

至於想學煮聖誕美食的朋友，則不要錯過12月24日平安夜的節目，海洋公園請來兩位主廚教大家煮聖誕美食；12月25日就帶大家走入「夢幻糖果村」感受童話式聖誕，想知詳情，可留意海洋公園Facebook專頁

雖然海洋公園暫停開放，但大家一樣可以見到可愛的小動物，1月1日下午2時正，海洋公園會帶全球最大型的齧齒類動物─水豚，跟大家見面，大家想看水豚阿May潛水的美妙泳姿，就要密切留意了。

記者︰Maria

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