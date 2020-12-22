【香港愛情故事】龔慈恩王敏奕母女和解派洋蔥　媽媽：我不會做母親對不起！【有片】

▲ 家永遠是避風港。

《香港愛情故事》自播出以來，因題材貼地嬴盡口碑。《香港愛情故事》當中王敏奕所飾演的子欣因性格倔強，所以用逃避面對家庭的糾紛，久而久之造成父母關係疏離。但當子欣遇到工作、感情失意時，最先想到的依然是母親少霞（龔慈恩飾）。

龔慈恩與王敏奕在這場母女戲演出具水準，細膩動人，令觀眾感動。

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▲ 母女和解。（《香港愛情故事》劇照）

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母親的愛最溫柔

當子欣最失意之時，主動找上母親少霞，看到子欣的神情，少霞並沒有多問甚麼，只是緊緊抓著女兒的手，令子欣卸下心防，抱著母新親痛哭。藉著這機會，母女二人解開多年心結。

少霞明白子欣性格倔強，每次母親多問幾句便走，即使知道女兒不開心也不敢問，怕子欣愈問愈走。

▲ 子欣受家庭問題影響。（《香港愛情故事》劇照）

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少霞向女兒告解：「我根本不知道要怎樣關心你，導致你獨自承受，我不會做母親，對不起！」子欣明白自己也有責任，本身也應多關心家人。

少霞安慰她：「如果你只考慮自己，家裡的事對你影響不會這麼大，媽媽知你是疼我的！不然你不會總是那麼暴燥。但其實你對自己好，就等於對媽媽好，我只望你開開心心。」

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聽到少霞的昐望，子欣為自己做不到而再度崩潰：「但開心真的很難。」，少霞急忙安慰：「那就更加努力，做些能讓自己開心的事。」

最後母女二人抱頭痛哭，為過去的自己向對方道歉。

其實母女一直關心對方，只是彼此都不懂得怎去行出第一步。

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