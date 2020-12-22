【新冠肺炎】消息：新增逾60宗確診個案　涉不明源頭病例

▲ 消息指今日（22日）新增逾60宗確診個案，涉不明源頭病例。

本港第四波疫情未止，消息指今日（22日）新增逾60宗確診個案，涉不明源頭病例。

衞生防護中心昨日（21日）公布，新增85宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔78宗，當中27宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多3個疫廈需強制檢測，包括石籬邨石榮樓、油麗邨逸麗樓，以及香港東阿公岩道明華大廈A座。詳情即看：【下一頁】

此外，有2棟樓宇有多人確診，包括鯉魚門邨鯉生樓和荃灣大廈街德泰大廈，衞生防護中心會安排人員到以上兩棟大廈會安排派樽。詳情即看：【下一頁】

上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院的63歲新冠肺炎男確診者李運強（個案編號：7379），於昨晚已被尋回並已送回醫院隔離病房繼續治療，目前情況穩定。詳情即看：【下一頁】

TOPick診症室由專家解構不同疾病，即看最新一集內容：

【TOPick 6 周年】人人有份 送6萬份中移動(30GB)5G本地數據：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳子謙