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【新冠肺炎】消息：新增逾60宗確診個案　涉不明源頭病例

社會 12:14 2020/12/22

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消息指今日（22日）新增逾60宗確診個案，涉不明源頭病例。

本港第四波疫情未止，消息指今日（22日）新增逾60宗確診個案，涉不明源頭病例。

衞生防護中心昨日（21日）公布，新增85宗確診個案，包括7宗屬輸入個案，本地個案佔78宗，當中27宗屬源頭不明。詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，再多3個疫廈需強制檢測，包括石籬邨石榮樓、油麗邨逸麗樓，以及香港東阿公岩道明華大廈A座。詳情即看：【下一頁】

此外，有2棟樓宇有多人確診，包括鯉魚門邨鯉生樓和荃灣大廈街德泰大廈，衞生防護中心會安排人員到以上兩棟大廈會安排派樽。詳情即看：【下一頁】

上周五（18日）擅自離開伊利沙伯醫院的63歲新冠肺炎男確診者李運強（個案編號：7379），於昨晚已被尋回並已送回醫院隔離病房繼續治療，目前情況穩定。詳情即看：【下一頁】

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記者：陳子謙

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