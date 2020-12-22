【新冠肺炎】梁子超倡延長英國抵港人士酒店檢疫期　曾祈殷籲適時限制歐洲國家航班抵港

▲ 政府今日凌晨零時起，禁止所有英國客運航班抵港。（資料圖片）

政府今日凌晨零時起，禁止所有英國客運航班抵港，同時禁止曾於英國逗留超過2小時的人士登機來港，直至另行通知。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，特區政府今次比以往快出手，又認為當局亦要留意歐洲其他旅客，因為變種病毒株已流入歐洲其他國家，包括荷蘭、比利時及丹麥等國家，建議政府需時刻更新入境條例，限制部分國家的旅客抵港。

曾祈殷今早（22日）在一個電台節目說，在內防方面本港主要以指定隔離酒店防範，但擔心酒店前線職員未必能嚴格遵守感染控制，或會影響來自其他國家的入境人士。他認為，有需要將來自歐洲入境人士的檢疫期延長至21日，並將他們轉移至竹篙灣檢疫中心隔離。

港大感染及傳染病中心總監何栢良在另一個電台節目認為，本港預防外地輸入個案措施複雜，對返港的市民造成不便，認為政府可以仿倣澳門簡化，除內地、澳門及台灣以外，抵港人士都要接受21日酒店檢疫，而從高風險地區人士登機前，要出示48小時有效的陰性檢測結果，相信本港指定檢疫酒店有足夠房間。

呼吸系統專科醫生梁子超則指，既然政府認為由英國返港人士有一定風險，應該直接延長酒店檢疫期，而並非容許居家檢疫，相信酒店有足夠房間供應，若英國返港人士居家檢疫期間對病毒檢測呈陽性，追蹤工作將涉及更多人。

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記者：陳子謙