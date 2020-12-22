【變種病毒】居英台夫婦在家工作一年無與外人接觸　長戴口罩狂用消毒紙巾做足防疫措施仍染疫

新冠肺炎疫情持續，英國出現新冠肺炎病毒變種，傳播力高70%，有居英台灣夫婦發文稱，在家工作一年甚少外出，長戴口罩狂用消毒紙巾做足防疫措施，但仍確診感染新冠肺炎。

有居英台灣一名男網民日前在PTT發文，稱上周才看到病毒在英國南部及倫敦變異的消息，和妻子還慶幸都有長戴口罩，每天也用超多消毒紙巾；重點是，

快要有1年沒進辦公室上班了，應該不會有事才對！

豈料當晚妻子高燒攝氏39度不退，最後送急診驗血，發現竟是病毒感染，醫生還語重心長地說，「看你這個指數應該是Covid，加油！」。

他在文中提到，對被確診感染新冠肺炎「百思不得其解」，畢竟都待在家這麼久了，為了確認是否為Covid，第二天夫婦二人向公司請假，開車去速檢驗中心檢測，結果48小時後出爐，妻子確診，與此同時，他也開始高燒不退，進入被感染模式。

截至本月21日上午，他們已感染第4天，他透露遭感染後的生活，「每天睡不到3小時，因為到半夜就會被高燒熱醒，只能靠狂嗑退燒藥存活」，而確診後吃東西的味覺也逐漸喪失，同時感到嗅覺詭異。

該名男網民在文末稱，變種病毒的感染力很強，

我們幾乎沒有在和外人接觸也莫名中獎，希望英國人接受現實，好好在家裡躲著」。

英國自發現變種新型冠狀病毒株後，染疫人數急增，英國首相約翰遜周六（19日）宣布，倫敦等地區疫情警報等級升至第4級。消息一出，不少人趕在周日封閉令實施前逃離倫敦，車站擠滿大批民眾，公路亦出現車龍。另民眾憂慮憂食物供應，超市貨架食物被搶購一空。

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責任編輯：羅嘉欣