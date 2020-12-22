【香港愛情故事】公屋港女見男友家長受白眼　富婆挪揄：你應該說聲謝謝【有片】

▲ TVB劇《香港愛情故事》講述子婷（游嘉欣飾）被周帆（劉子碩飾）的媽媽（葉童飾）出言挪揄。

TVB劇《香港愛情故事》今晚（12月22日）大結局，昨晚（12月21日）《香港愛情故事》劇情講述周帆（劉子碩飾）帶子婷（游嘉欣飾）去見家長，基層出身的子婷被上流社會的周媽媽（葉童飾）出言挪揄，令她不好受。

事前，周帆將子婷悉心打扮成媽媽喜歡的女生，美容、服裝及配飾都一一安排好，其後又為她準備需要應對的「對白」，叫女友好好背誦以便成為媽媽心目中的「最佳媳婦」。

【香港愛情故事】20歲A0為拍劇獻初吻 游嘉欣住公屋：不是羞恥的事

▲ （TVB截圖）

男友突然求婚子婷錯愕

可是，當眾人於用餐期間突然談論婚事，更討論婚宴詳情。

面對周帆突如其來提出的結婚要求，子婷感到不知所措，未有心理準備的她表示不想這麼快便成家立室。

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劇中「白鴿眼」的周媽媽挪揄子婷：「我們的水平，你是努力一輩子也達不到。」她認為子婷應該珍惜高攀周家的良機，並謂：「我們現在就給你一個從地庫上到頂樓的機會。」

周帆表示自己不想浪費時間，並提醒她：「機會只有一次，好好想清楚。」更問她：「所以你想分手嗎？」

壓力逼使子婷立即做決定，最終二人不結婚並分手收場。

雖然子婷的確是貪男方有家底，可以為她提供較高的生活水平，可是周媽媽的刻薄尖酸，令觀眾看得咬牙切齒，葉童只是一場戲已演得入木三分，果然是影后級人馬。