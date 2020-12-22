【南韓疫情】孕婦下體出血因病毒檢測結果未出無法入院　胎兒搶救不及死亡

▲ 南韓一名孕婦下體出血，卻因病毒檢測結果未出無法入院，胎兒搶救不及死亡。

南韓孕婦臨盆在即下體出血南韓新冠肺炎疲情嚴峻，政府收緊社交距離措施，宣布在聖誕和新年假期期間，禁止在首爾和周邊地區多於5人的聚會。近日當地一名臨盆在即的孕婦因新冠病毒檢測未出爐，未能進入急症室，只能在救護車上等候，惟孕婦後來出現胎盤早期剝離症狀，經緊急手術仍未能救回胎兒。

根據《韓聯社》報道，該名30歲的孕婦在事發當天前往首爾一間醫院看門診，被告知臨盆在即，可以先住院等待分娩，於是她在下午2時30分接受新冠病毒檢測，若結果如常就可以住院待產。在等後結果出爐期間，孕婦回到家中，未料傍晚6時許，她下體開始出血，其後經救護車送院。

孕婦於晚上7時送抵醫院，但由於她的病毒檢測結果未出爐，無法進入急診室，1個小時後才接受超音波和血液檢查。此時醫護人員發現，孕婦出現胎盤早期剝離症狀，於是進行緊急手術，但胎兒最終仍宣告死亡。孕婦事後表示，她在醫院外面等後了很長時間，出院後亦未得到院方解釋和道歉。

醫院方面強調，新冠病毒檢測是依照衛生部門的指示進行，而胎盤早期剝離往往沒有事前症狀，也難以預料孕婦的情況會突然惡化，院方已盡了最大的努力進行手術，可惜還是無法救回胎兒。

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責任編輯：羅嘉欣