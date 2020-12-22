【於心何忍】2歲男童寒冬下只包尿布散步　狠父穿羽絨辯稱：我在訓練孩子

▲ 台灣新北市一位爸爸，讓2歲兒子只包尿布在公園散步。

近日天氣寒冷，不少人穿上厚外套保暖，台灣新北市日前卻有一位爸爸，聲稱為訓練孩子，讓2歲兒子只包尿布在公園散步。事件在網絡上傳開之後，不少網民都覺得這名男子太離譜，孩子好可憐。

網民斥虐兒

綜合台灣媒體報導，事件發生在本月20日，有路過新北市中和四號公園的民眾看到，一名穿羽絨的爸爸，拖着只包尿布的小孩，在體感只有十多度的街頭散步。

事件在網絡上傳開之後，引來網民熱議，不少網民擔心男童因此着涼感冒，「看了就覺得冷」、「不怕凍死嗎？」、「根本虐待兒童」、「自己包成這樣，讓小孩只穿尿布是怎樣？」，認為應該要報警，讓相關機構介入處理。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

父堅稱為訓練小孩

在網絡上引起爭議後，該名爸爸仍然不顧外界眼光，昨日（21日）再讓2歲兒子只包尿布上街，今次他自己也裸着上身，只穿一條深色長褲。

對於網民指他「虐兒」，該名爸爸堅稱自己只是訓練小孩，並指「我們在國外做男人是被訓練的，你摸摸看，我小孩很健康，他身體都是熱熱的」，認為網友都誤會他，還報警浪費警力，強調家中都有開暖氣。他又指，兒子在公園逛差不多5分鐘就會穿衣服了，如果運動的話，外套絕對不會穿，運動完了再穿。

新北市的中和安平派出所指他們已經聯絡家防中心協助了解情況，證實2人為父子關係，至於詳細情況仍有待釐清。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳