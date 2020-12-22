【踩過界II】劉穎鏇入行4年來最大膽演出　Tiffany為拍戲豁出去：演員甚麼劇都要試

▲ 劉穎鏇在《踩過界II》中有大膽性感演出。

港姐劉穎鏇（Tiffany）在TVB台慶劇《踩過界II》昨晚（12月22日）有大膽演出！劉穎鏇於《踩過界II》其中單元演新晉女星王芷瑜，因到周家禮（黃子雄飾）的公司商討合作，而被周家禮下藥強姦，之後他更逼胡啟賢（阮政峰飾）二度性侵王芷瑜。

案件的開首就是王芷瑜下車，之後再以插敍形式交代王芷瑜被二度性侵的經歷，劉穎鏇演繹女星被性侵後的神情到位，令觀眾一同感到難過。

此外，劉穎鏇在戲中要被扯破衣服，更要衣衫不整地拍攝，可說是她入行4年來最大膽的演出。

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▲ 劉穎鏇非常入戲。（截圖）

劉穎鏇十分敬業

劉穎鏇接受傳媒訪問時分享拍攝感受指覺得演員就是要甚麼劇種也要嘗試，故不會感好驚，但就對劇情有點震驚。

她又表示拍攝時現場工作人員非常貼心照顧她，令她很放心拍攝。

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▲ 劉穎鏇演出敬業。（截圖） ▼ 點擊圖片放大 +4 +3

重返校園修畢學士課程

劉穎鏇是2016年的香港小姐亞軍，同時奪得最上鏡小姐及現場最受歡迎佳麗獎，是三料亞軍。

她自小在美國洛杉磯生活，擅長打籃球，故身材高䠷健美。

她在2015年升讀加州大學河濱分校工商管理系，但因2016年當選港姐後決定入行故停學發展事業，2年前她再在網上繼續完成加州大學河濱分校，與亞利桑那州立大學的工商管理系學士課程，於本月（12月）成功畢業。

▲ 劉穎鏇是2016年的港姐亞軍。（截圖）

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她早前更在網上撰文分享兩年來同時兼顧事業及學業的感受，雖然有過很大的壓力及非常忙碌，但憑著堅毅的意志終於完成。她又希望透過經歷鼓勵與她處於相近狀況的人不要放棄。

劉穎鏇於當選後入行，4年來發展不俗，主要任主持及拍劇，是大熱資訊節目《學是學非》其中一位「是非精」主持。

▲ 劉穎鏇最近一改長髮形象。（Instagram圖片）

受TVB力捧

2018年，她在劇集《兄弟》中首擔任女主角陳鈴，不少動作場面演出獲好評。

現時，她亦有不少劇集存貨在身，包括《大步走》、《唐人街》、《超能使者》，備受力捧，是新一代上位小花之一。

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