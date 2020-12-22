香港郵政明起網上發售多款精選集郵品　包括日本「多啦A夢」及「Miffy」系列貼紙郵票【附圖】

香港郵政今日（22日）公布，明日（23日）起發售內地、澳門及海外郵政機關發行的精選集郵品供顧客選購。由於「多啦A夢」系列郵票廣受歡迎，香港郵政將加推日本郵政發行的「多啦A夢」貼紙郵票讓集郵人士和市民選購。

香港郵政又指，喜愛卡通人物的集郵人士亦不能錯過同為日本郵政發行的「Miffy」系列貼紙郵票。兩款84日元和63日元的貼紙小全張完美呈現Miffy可愛的一面，等待顧客帶回家珍藏。上述各款郵品數量為800份，每次最多可購買2份，先到先得，售完即止。

▼ 點擊圖片放大 +2

因應新冠肺炎觸發的公共衞生危機，澳門郵電局和馬恩島郵政分別發行「萬眾一心 抗擊疫症」和「#共渡時艱」郵品。新西蘭因疫情封城期間，當地居民尋找泰迪熊的小遊戲風靡一時，新西蘭郵政特此發行「新西蘭尋熊樂」郵品，記錄國民如何在這段緊張的時期紓壓解鬱。

至於熱愛大自然的集郵人士，由澳洲郵政推出的「科科斯（基林）群島：鰹鳥」、「沙漠的藝術」和「諾福克島：諾福克藍牛」等郵品實在不容錯過。此外，為紀念二次世界大戰結束75周年，英國皇家郵政及新西蘭郵政分別推出「第二次世界大戰結束」和「二戰結束75周年」郵品，讓集郵人士共同回顧歷史上的重要時刻。

在目前的疫情下，香港郵政明日發售內地、澳門及海外集郵品時將採用特別銷售安排，以減低社交接觸及避免人流聚集。上述集郵品由當日上午八時開始僅限於香港郵政網上購物坊「郵購網」發售。

【TOPick 6 周年】送6千份威露士自動泡沫洗手液機(價值$269) ：https://bit.ly/36yXkmI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

責任編輯：陳子謙