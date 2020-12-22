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【奇人奇事】帶狗散步除口罩包狗糞再戴回　27歲美國前艷星：至少我不反對戴口罩

食用安全 13:08 2020/12/22

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

美國一名前艷星帶狗散步時，被拍到除下口罩包狗糞再戴回的過程。

美國一名27歲前艷星一段疑似意外被偷拍的影片，近日引起網上熱烈討論。該名女星被拍到帶狗散步時，除下臉上口罩充當紙巾包裹狗糞，其後將口罩翻面再戴上。影片公開後，被不少網民狂批噁心，而涉事女星之後也有回應事件。

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音樂製作人Benny Blanco在TikTok公開一段影片，拍到涉事27歲前成人片女星Mia Khalifa帶狗散步時，將口罩除下包住草地上的狗隻糞便，再丟往垃圾筒，事後將口罩翻面，觀看周圍再重新戴上。

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影片引發網民熱烈討論，點擊率短時間內破千萬，有網民批評她的做法噁心，亦有人認為整件事只是炒作。Mia Khalifa事後回應，承認自己這樣很丟臉，但亦指將安全放首位，表示每個人都必須戴口罩，同時指「至少我不是那群反對戴口罩的人」。

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Mia Khalifa曾被稱為「世界第一成人片女優」，是黎巴嫩裔人，現居美國。自退出拍攝成人片後，她依然活躍在社交網絡平台，不時公開生活近況，IG追蹤者達2240萬人。

同場加映：理大檢測6個產地兒童口罩　印尼口罩過濾率僅得12%

理工大學為TOPick實測6款來自不同國家的兒童口罩，分別模擬在一般呼吸及深呼吸之下的粒子穿透率，結果發現其中兩款遠遠不達所標示的水平！

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責任編輯：羅嘉欣

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