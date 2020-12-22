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【變種病毒】變種新冠病毒傳染力高70%　英國政府專家：兒童或更易感染【醫生教兒童防疫7招】

醫生診症室 12:09 2020/12/22

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變種新冠病毒傳染力高70%，英國政府專家料兒童或更易感染。

全球新冠肺炎疫情持續，英國更出現變種新冠病毒，並迅速在當地傳播。有英國政府專家表示，目前有跡象顯示兒童感染率較高，故兒童或會更易感染變種新冠病毒。

據英國《獨立報》報道，新興呼吸道病毒威脅諮詢小組(NERVTAG)成員兼倫敦帝國學院流行病學教授Neil Ferguson表示，據英國東南部地區的感染數據顯示，變種病毒的兒童感染率在統計學上比其他病毒株高，故兒童或更易感染變種病毒。

有跡象顯示，感染兒童的傾向更高。雖目前未建立任何因果關係，但仍可從數據中看到這一點。」

他指英國封城期間，可見到感染人群逐漸偏向年輕一群，因為當時只減少成人間的接觸，但學校仍然開放。而從最近5、6星期的數據可見，15歲以下兒童感染變種病毒的比例，比非變種病毒顯著較高。

NERVTAG成員Wendy Barclay教授補充，這並非指病毒會專門針對兒童，但要知道，兒童相較於成人不易染非變種的新冠病毒。現在病毒產生變化，或意味兒童與成人一樣容易染疫，恐怕會見到更多兒童確診個案。

醫生教兒童防疫措施

既然兒童或更易染變種病毒，更應做足防疫措施。TOPick曾訪問瑪嘉烈醫院兒童及青少年科顧問醫生關日華及兒科專科醫生張傑，了解兒童正確的防疫方法：

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責任編輯：楊宛茜

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