【萬千星輝2020】林穎彤為拍廣告兩個星期不吃晚餐　Bella感恩獲萬千星輝兩項提名

▲ 林穎彤拍廣告扮師奶。

Bella林穎彤連續第3年擔任信貸公司代言人，她早前拍新一季度廣告，繼續以百變造型示人，林穎彤還加入不少搞笑內容。

林穎彤透露為是次拍攝而減肥：「兩個星期沒食晚餐，希望可以令包包面上鏡瘦些，因為上一輯廣告，客人在旺角買了個成座大廈高的廣告招牌，如果我可以瘦些，到時張相放到幾大張都不用怕啦！」

至於多個造型中，Bella最喜歡是信貸女郎的造型，但講到最受現場工作人員歡迎，一定是爆炸頭主婦look。

她說：「髮型師絕對應記一功，還在爆炸頭上加了幾個髮捲，令整個主婦look更搞笑，但其實那麼多個造型，最高難度是扮OL，因為導演想拍出由早到晚的效果，我們要在黃昏前埋位，一直拍到日落天黑，一shot直落，不可以NG。」

她與其他幾位演員遵照導演指令去走位，前前後後拍予逾半小時，雖然廣告出街，因為調教了快鏡卻只是得幾秒：「但全部人依然好用心去完成這個鏡頭，大家都好開心、好享受。」

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廣告獲續約外，Bella近日更在《萬千星輝頒獎典禮》獲提名「飛躍進步女藝人」及「最佳節目主持」。

好消息可說是接二連三，不過Bella謙稱入圍的對手非常強勁，能夠有提名已感開心。

她說：「好幸運，過去一年，主力在綜藝節目上，所以2021年最大心願係希望觀眾可以睇到我另一面，會繼續做好主持、唱歌、拍劇，新一年最大心願是成為全能藝人，同時希望有機會唱到自己有份主演的劇集主題曲、或者片尾曲。」