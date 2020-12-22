【第2號癌症殺手】持續放臭屁+突然便秘腹瀉　醫生：可能是大腸癌徵兆

▲ 持續放臭屁，加上排便習慣改變，突然便秘或腹瀉，有可能是大腸癌徵兆。

「臭屁不響，響屁不臭」，但狂放又臭又響的屁可能是患癌徵兆？大腸癌是本港第2號癌症殺手，有台灣外科醫生指出，持續少量少量地放臭屁，加上排便習慣改變，例如突然便秘或腹瀉的話，就要小心，因可能是大腸癌的徵兆。

台灣外科醫生江坤俊近日在《健康2.0》YouTube頻道《江P醫件事》講解大腸癌的徵兆。他解釋，放屁是源於肚子裡面空氣，其中70%是在說話、進食時吸入，餘下30%是食物進入大腸後與好菌、壞菌作用所產生的氣體，只有少量的屁由血液進入腸胃道。

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為何會放響屁？江醫生指，放屁時肚子用力，一口氣放很多屁就會很響，但響屁不代表身體出問題。為何會放臭屁？原因有三：

1.消化功能不好，而且腸胃道壞菌較多

若消化道的酵素不太好，當食物含有的蛋白質未被完全消化，就已進入大腸，大腸的細菌與蛋白質混在一起時，就會產生很多硫化氫、氨，亦是臭味的來源。即是消化道的酵素不足，或進食太多含蛋白質的食物（例如肉類），就會放臭屁。

2.便秘

當糞便在大腸停留時間太長，則會繼續被細菌分解，產生很多很臭的物質。若已好幾日沒大便，放的屁就會很臭。

3. 當大腸有癌症腫瘤，長得夠大，就會堵塞糞便向下走的通道，導致放臭屁。

若糞便在大腸停留時間長，就會與大腸的細菌有獨特交互作用，大腸癌等於嚴重便秘。當氣體壓力大，就會從受阻塞的位置漏出，所排出的空氣也十分臭。

江醫生指出，當持續小量小量地放臭屁時，就要小心是否大腸癌徵兆。

大腸癌徵兆

1.排便習慣改變：大腸癌有機會引發便秘或腹瀉，排便習慣與平常不同，即等於排便習慣有改變。

2. 可能有血便或黏液便：癌細胞上面的血管很豐富，當糞便稍硬，劃破癌細胞後會導致出血，形成血便。另外，癌細胞本身會分泌黏液，排出來大便可能也會黏黏的，形成黏液便。

3. 體重莫名減輕：幾乎所有癌症也有此現象。

4. 不明原因引發的腹部絞痛

5. 不明原因引發的貧血：一般血便並不明顯，要達到一定出血量才會排出鮮紅色的血便。持續出現血便亦會導致貧血。故有不明原因引發的貧血，加上大便習慣改變，就要小心是否患大腸癌了。

6.裡急後重 (rectal tense)：這是便秘時一種症狀，患者感覺急需排大便，但蹲了半天，也無法順利排出，即表示直腸長有癌細胞，因而感到直腸有異物，故持續產生便意。

江醫生提醒，要留意放屁時是否又臭又響，若整天放臭屁，而且出現排便習慣改變等情況，就要小心是否患大腸癌，需及早求醫。

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責任編輯：羅嘉欣