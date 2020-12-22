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【正能量】鄭秀文兩個月內痛失兩個摯愛　Sammi振作：身心入滿油重新出發

娛樂 12:50 2020/12/22

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鄭秀文兩個月痛失兩位摯愛，冬至連發帖文收拾心情重新出發。

天后鄭秀文（Sammi）日前透露父親於上月逝世，另外在今年10月，她與丈夫許志安所養的15歲愛犬亦因病離世，面對兩位陪伴多年的摯愛離開，Sammi受沉重打撃，幸現在已收拾好心情，在昨日（12月21日）冬至大圓的日子，連發多則貼文自勉：「人生始終要繼續！」

Sammi日前發文，透露過去兩個月甚少更新社交網站，是因為父親鄭隱南因病入院，上月離世，直到日前與家人處理完所有父親的身後事，才把消息公開。

在10月初，Sammi的15歲年邁愛犬Lucky亦因病離逝，完成Lucky的火化儀式兩日後，還未收拾好心情便收到父親入院的消息。

【孝順天后】鄭秀文父親上月離世　Sammi發文難捨傷感：眼淚仍忍不住落下

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【生死有時】鄭秀文難捨15歲愛犬Lucky離世　Sammi長文悼念：為牠的解脫而安慰

Sammi收拾心情

多年來經歷過多種風風雨雨的Sammi，面對不幸仍保持正面態度，已經收拾好心情，在昨日冬至先後發放三則帖文。

首先Sammi貼出一張戴口罩的照片，並祝福大家：「冬至快樂！衷心感激感謝你們每一位的暖意問候和支持，把所有經歷化成動力。暖意源源不絕地湧湧湧湧出來。身心入滿油，重新出發。」

她透露過兩天便要正式復工了，更標記「#我們凡人都是這樣長大的」、「#把所有經歷化成動力」，繼續發放正能量。

Sammi更新近照。（instagram圖片）

接著她又發放一張帶著紅唇的運動照，她表示：「兩個月來，不變的，就是儘量持續做運動。最不想動起來的時候，就是最需要動起來的時候。」

Sammi指運動出汗是負能量的天敵，能夠排汗就能夠排負。

Sammi以運動排放負能量。（instagram圖片）

準備重新出發的Sammi，重拾之前出帖文的頻率，相隔數小時又發放到街市的影片，並謂：「重拾百分百動力的感覺真好。雖然完全買不到蔥，但也沒所謂。」

好友如卓韻之、張繼聰等都送上祝福和鼓勵，相信Sammi已完全準備好重新出發。

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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