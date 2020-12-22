【最壞身教】沒戴口罩男童擅自挖雪糕恐播毒　媽媽拒賠償反駁店主︰沒寫不可打開雪櫃

▲ 台灣一名男童在甜品店擅自打開冰櫃挖雪糕，涉衛生問題，父母拒道歉及賠償。

現時疫情下，大眾非常關注衛生問題。台灣一名男童在甜品店擅自打開冰櫃挖雪糕，他沒戴口罩及手套，涉衛生問題外，更有播毒的風險。店主希望男童父母買下表層的雪糕，可是他們拒絕賠償，更賴皮表示沒寫不能開雪櫃，最後店主將整櫃食物報廢，白白承受損失。

▲ 店主有感店員不停地出餐送餐，不易令人誤會是自助形式。（圖片︰正當冰facebook）

男童當cafe雪糕櫃是自助

綜合台灣傳媒報道，台灣花蓮一間甜品店在20日（星期日）下午接待一家四口堂食，一名看似約小學五、六年級的男童當cafe的雪糕櫃是自助形式。店主亦在facebook專頁發帖詳細講述當時的情況，星期日約下午4時半，在外的店主接到店員致電求救：

剛剛忙到一半時突然看到有小朋友把我們的冰櫃打開、手上握著米脆餅（雪糕筒）、自己挖了百香果冰放進去，還大聲跟媽媽囔囔著說他要吃這個……沒有消毒、冰櫃門半邊全開，嚇壞所有現場的人……

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沒戴口罩開冰櫃惹衛生疑慮

爸爸表示將兒子手上的雪糕買下來，在點餐時多付了 1球百香果加雪糕筒脆餅的錢，想就此了事。店主在10分鐘內回到店裡，跟男孩爸媽解釋道：

剛剛弟弟沒有消毒也沒有戴口罩就開冰櫃，這是有衛生疑慮的，尤其現在又有疫情。我確認了一下，好險弟弟開的冰櫃只有百香果冰未封保鮮膜，所以比較好處理：要麻煩你們把表層冰淇淋也一起買走，如果你們不能帶走，那我也只能報廢。

媽媽推卸責任拒賠償道歉

在旁的媽媽聽後咄咄逼人地反問想要他們怎麼做，又指買走雪糕也不能即時吃。店主持續溫和地解釋，雪糕無法透過高溫殺菌，沒辦法下真的要消毀。媽媽將責任推卸︰

你們的冰櫃上面又沒有寫不可以打開，我們都去吃自助餐那都是自己挖的啊！所以小朋友才會自己打開冰櫃啊，你現在要我賠償多少？我只能接受賠一半！

店主將表層挖起來裝外帶給男孩家長，酌量計算6球雪糕，向男孩媽媽表示沒辦法讓步只負責一半。而她拒絕賠償，一邊拉走小朋友及丈夫，一邊大聲地說：

那我就都不要賠償啊！不能接受那我就都不付啊！走！我們走！

網民︰最壞的身教

老闆表示在網絡上揭露此事，不是要公審他們，只是為了自保，怕有人匿名給予差評及誹謗。最後店主棄掉整櫃食物，包括超過15球百香果冰，還有朱古力、香草、奶茶、芋頭、花生鮮乳冰各3至5球、10多個雪糕筒脆餅，以確保食物的衛生，讓其他食客安心。

大量網民直斥他們是怪獸家長，表示「媽媽做了最壞的身教，而爸爸卻在最後選擇沉默，讓孩子認為這一切都理所當然」。

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責任編輯︰王明芳