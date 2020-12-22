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【新冠肺炎】過敏協會指新冠疫苗過敏反應或由輔料引致　每百萬人接種僅一人出現敏感

社會 12:50 2020/12/22

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香港過敏協會指，接種新冠疫苗後出現過敏反應情況罕見，市民毋須擔心。（陳靜儀攝）

各國開始接種新冠疫苗，近日英、美國家紛紛傳出有市民在接種疫苗後出現嚴重敏感反應，引起大眾廣泛討論疫苗的副作用。香港過敏協會指，有關個案或因相關人士對新冠疫苗的輔料過敏，嚴重者可引致過敏性休克，惟有關情況非常罕見，每一百萬人中僅一人過敏，故建議藥廠列明疫苗的完整輔料清單。

港府洽購的新冠疫苗最快下月抵港，外國出現在接種疫苗後有嚴重過敏反應。香港過敏協會執委及免疫及過敏病科專科醫生李曦表示，對疫苗過敏是十分罕見，每百萬劑疫苗中約只有一人出現過敏反應，而大部分人士並非對疫苗過敏，而是對疫苗中的成分或輔料類過敏，並懷疑近日外國的類似個案亦是同樣原因，建議藥廠必須列明所新冠疫苗的完整輔料清單。

香港過敏科醫學會主席及中大醫學院兒科學系教授黃永堅表示，新冠疫苗在推出前須進行數萬次測試，理應安全，又重申市民對疫苗過敏的情況非常罕見，認為除公共衞生措施外，疫苗接種是抗疫最重要的一環。

李績指，部分人士對其他疫苗亦有過敏反應，包括每年接種的流感疫苗，但由於出現的機會率十分低，情況亦十分罕見，故仍會建議市民接種新冠疫苗，並提醒市民在接種疫苗後要在該處休息至少30分鐘，留意是否出現過敏反應，如當場有醫護人員照顧或有適當的藥物，即使出現敏感反應亦沒有問題。

他績指，所有人均適合接觸新冠疫苗，惟部分人如得知自己對某些成分或輔料過敏，在接種前可與醫生商量。

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記者：郭詩詩

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