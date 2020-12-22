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【新隧道】屯赤隧道12月27日上午8時通車　一文看清交通及公共運輸安排

社會 12:18 2020/12/22

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屯門 ─ 赤鱲角隧道12月27日（星期日）上午8時通車。（程志遠攝）

屯門 - 赤鱲角隧道（屯赤隧道）將於本周日（27日）上午8時通車，屆時由屯門南來往香港國際機場僅需10分鐘，部分行車路線、龍運專營巴士路線等交通及公共運輸安排會有所調整， 運輸署提醒市民及駕駛人士注意。

（一）交通安排

  • 屯赤隧道開通後，新界西北地區如屯門和元朗，往來北大嶼山及香港國際機場一帶的行車路線會有所調整。
  • 除了經屯門公路或大欖隧道的原有路線外，駕駛人士可以選用新隧道往來新界西北及北大嶼山。運輸署及路政署已在適當位置加設指示牌，指示駕駛人士使用合適道路。
  • 屯赤隧道北面的出入口位於屯門第40區，駕駛者可以使用龍富路及龍門路往返屯門各區。
  • 屯赤隧道南面的出入口位於港珠澳大橋香港口岸人工島，駕駛者可以使用赤鱲角路往返機場及港珠澳大橋香港口岸，或使用順朗路往返東涌及北大嶼山公路。

屯門 ─ 赤鱲角隧道通車的交通及公共運輸安排。（圖片由運輸署提供）

屯門 ─ 赤鱲角隧道通車的交通及公共運輸安排。（圖片由運輸署提供）

運輸署提醒市民，屯赤隧道開通後，連接新隧道的屯門區主要路段，包括屯門公路（市中心段）及皇珠路連接路的交通，部分時段仍會較為繁忙，屯門區內駕駛人士可因應交通情況，使用區內其他道路，如鳴琴路、青雲路、龍門路等進入新隧道，而不用繞經屯門公路及皇珠路，有助分流屯門公路及皇珠路的交通。

署方稱，因應屯赤隧道的開通，位於隧道屯門出入口的龍富路迴旋處的車流將有所改變，呼籲駕駛人士留意現場的指示牌，駛近迴旋處時應減慢車速，注意匯合點車輛，小心駕駛。

（二）公共運輸安排
 
6條由龍運巴士有限公司（龍運）營辦往來北大嶼山及新界西北的專營巴士路線，將由下周一（28日）首班車起改經屯赤隧道。位於屯赤隧道公路的巴士轉乘站亦於下周一（28日）啟用，方便乘客利用巴士轉乘往返北大嶼山及屯門各個目的地。

編號 路線 服務時間 收費
A33 屯門公路轉車站 ─ 機場（地面運輸中心）

屯門公路轉車站開：05:15至22:15 

機場（地面運輸中心）開:07:50 - 00:00

 15
A33X 屯門（富泰）─ 機場（地面運輸中心）

屯門（富泰）開： 05:00 - 23:45

機場（地面運輸中心）開： 05:45 - 00:00

 15
A34 洪水橋（洪元路）─  機場（地面運輸中心）

洪水橋（洪元路）開： 05:20 - 22:00

機場（地面運輸中心）開：09:00 - 00:00

 15
E33 屯門市中心 ─ 機場（地面運輸中心）

屯門市中心開：05:20 - 00:00

機場（地面運輸中心）開：05:30 - 00:00

 12
E33P 兆康站（南）─ 機場（地面運輸中心）

兆康站（南）開： 05:15 - 18:00（由2020年12月28日至 2021年3月31日試辦延長服務時間至晚上7時）

機場（地面運輸中心）開： 14:30 - 00:00

 12
NA33 屯門（富泰）─ 機場（國泰城）

屯門（富泰）開： 03:45 - 04:30

機場（國泰城）開： 00:17 - 02:02

 28
資料來源：運輸署

運輸署提醒乘客，上述6條巴士路線經調整後不再途經青嶼幹線，乘客將不能在青嶼幹線收費廣場巴士站進行轉乘；而現有路線或候車的站點，部分將會有所改變，乘客應及早留意巴士路線改道及相關巴士轉乘安排，以免影響行程，詳情請瀏覽運輸署網頁龍運網頁和手機應用程式。

點擊圖片即睇屯赤隧道環境：

    點擊圖片放大
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運輸署亦呼籲駕駛人士使用新隧道往返屯門及機場和北大嶼山時，應留意區內一帶道路的交通標誌，並小心駕駛，並預早計劃行程。

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記者：陳曉瑩

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