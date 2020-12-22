【變種病毒】變種病毒擴散至英國所有區域　病毒入侵澳洲等4國

▲ 變種病毒擴散至英國所有區域，病毒入侵澳洲等4國。

英國近日出現變種新冠病毒，傳染性高出70%，原本病例主要集中在倫敦等東南區域，但當局指疫情已蔓延至全國，蘇格蘭、威爾斯等地區都有零星病例，此外鄰近國家包括丹麥、荷蘭、義大利，甚至位於南半球的澳洲亦已經有境外輸入的變種病毒個案。

英國出現變種新冠病毒，首相約翰遜（Boris Johnson）早前宣布倫敦及東南區進入第4級「封城」的最高警戒，除非工作，民眾須留在家中，此項措施預料會影響約2,100萬人。不過，變種病毒有蔓延的趨勢，公共衞生部傳染病顧問Susan Hopkins表示，變種病毒已經擴散至全英國「所有區域」，在威爾斯、蘇格蘭等地都有發現零星病例。

英國封城情況：

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而位於南半球的澳洲，亦發現與英國相同的變種病毒株，新南威爾斯州（New South Wales）衛生首長Kerry Chant證實，在2名英國入境的旅客身上檢測出新型變種病毒，她強調，新型變種病毒和當地北部海邊Avalon近期爆發的群聚感染無關。

另外，世界衛生組織流行病學家Maria Van Kerkhove接受BBC專訪時指出，英國鄰近的國家如丹麥、荷蘭等也有發現與英國相同的變種新冠病毒株。她表示，會進行更多的病毒基因定序工作，以確定此新病毒株是否在其他地方傳播。據路透社報道，一名由英國入境意大利的旅客亦被檢測到新型變種病毒。

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責任編輯：羅嘉欣