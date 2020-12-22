藝術發展諮詢委員會推第10輪藝能發展資助計劃　即日起接受藝術團體申請

▲ 藝術發展諮詢委員會推出第10輪藝能發展資助計劃。（經濟日報資料圖片）

藝術發展諮詢委員會推出第10輪藝能發展資助計劃，即日（22日）起至明年2月27日，接受藝術團體申請，並增設網上遞交申請安排，申請結果預計於明年7月公布，合資格藝術團體最多可獲300萬元直接資助。

藝術發展諮詢委員會表示，項目計劃資助為直接資助，為成功申請者提供上限為300萬元的資助，進行規模較大和／或需較長時間，並具影響力的計劃或項目，申請資助的活動／計劃的整體開支須達80萬元或以上。

委員會指，第10輪的藝能發展資助計劃增設「藝術科技」類別，藉以支持促進藝術與科技融合的計劃，鼓勵申請者以富創意的方式利用科技，實踐其藝術願景和抱負，提出計劃以展現及達到本資助計劃的四個目標，包括提升藝術工作者、藝團、藝術形式和／或藝術界能力、節目／藝術創作的發展、拓展觀眾和藝術教育。

委員會師，評審準則包括建議計劃／活動的藝術／專業水平、創意及原創性、對藝術界和社會的影響、技術可行性、財務規劃與管理能力，以及申請者和參與計劃團隊的管理能力。

計劃繼續設有躍進資助和項目計劃資助。躍進資助以配對形式為藝術團體提供資助，支持其整體發展，提升專業運作至更高層次。藝團預計可作配對的贊助或收入最少為100萬元，其中至少25萬元須來自非政府贊助和／或私人捐助；獲資助團體將會得到兩倍的配對資助額，資助期最長可達兩年，最高資助額為400萬元。

表現優良者可申請第二次資助，如成功獲批，第二次資助期最長可達3年，最高資助額為550萬元；藝團預計可作配對的贊助或收入最少為150萬元，其中至少37.5萬元須來自非政府贊助和／或私人捐助。兩期共5年資助的最高資助額合共為950萬元，此財政支援有助藝術團體的茁壯成長。

藝能發展資助計劃第10輪申請增設網上遞交申請，申請者今日起至2021年2月17日下午6時可經網上、郵遞或親身遞交書面申請。申請指引及有關資料已上載民政事務局網頁。簡介會擬於12月29日及30日舉行，詳情及因應疫情發展的最新安排。申請結果預計於2021年7月公布。



民政事務局局長徐英偉歡迎藝能發展資助計劃的新措施，將有力支持發展和推動藝術科技，讓藝術和文化產業更具創意，深化觀眾的藝術體驗。他說，為配合《行政長官2020年施政報告》，將牽頭成立包括創新及科技局、商務及經濟發展局及教育局的專責小組，制訂發展及推廣藝術科技的策略和措施，期待透過藝能發展資助計劃能收到藝術和文化同業創新的計劃。

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記者：陳曉瑩