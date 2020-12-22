  • 19°C
香港時間 : 20201222日 (週二) 13:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學　8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友

育兒經 13:12 2020/12/22

分享：

熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

內地一名醫生爸爸花光積蓄送女兒出國留學，沒想到女兒一去不返，他心碎將遺產送給朋友。

久病床前無孝子女的情況總是令人心酸。內地一名醫生爸爸早年花光積蓄送愛女到瑞士留學，沒想到女兒一去無回頭，整整8年沒有聯繫爸爸，唯一一次接到女兒電話，對方竟稱打錯了。醫生爸爸曾經因心腎衰竭，生命危在旦夕，卻沒有親人在身旁，他心碎立遺囑遺產送朋友。

綜合內地媒體報道，上海一名67歲醫生爸爸方波奇曾因心腎衰竭險離開人世，當時身邊沒有親人照顧，只有朋友陪伴他度過難關，「他就是我的親人，也是我的救命恩人」，將遺產留給朋友屬報恩。

瑞士留學女兒一去不返

方波奇育有一名女兒，為她耗盡積蓄送到瑞士留學，

在她身上我花費很大的精力，可以說是全部精力，她留學掏光我所有積蓄。

然而，女兒一去無回頭，一直留在外國，多年沒有與方波奇聯絡。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

女兒唯一一通電話稱打錯

方波奇回想，父女8年沒有聯繫，女兒在2014年唯一一次打電話回家，

第一句不是問我身體好不好，吃好穿暖沒，而是說打錯了，實在傷透心了。

他無奈表示，「我們已經是最熟悉的陌生人。」

將遺產留給救命恩人

為了報恩，他趁著自己頭腦清醒、能走動時留下自己最後的遺願，將所有遺產留給幫助過自己的朋友，「立遺囑後整個人都輕鬆了，自己好似得到重生一樣，無怨無悔。」

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

【TOPick 6 周年】8萬份獎品每星期不停送︰bit.ly/36yXkmI

責任編輯：王明芳

相關文章

【不孝子女】九旬爸爸沒有進食全身爛肉味　子女急召救護車嫌臭不肯幫父換衫
13:12 2020/12/09
【不孝子女】九旬爸爸沒有進食全身爛肉味　子女急召救護車嫌臭不肯幫父換衫
【棺材本】不孝子趁父車禍住院偷存摺印章盜取32萬元　三姊妹震驚：居心何在？
11:12 2020/11/10
【棺材本】不孝子趁父車禍住院偷存摺印章盜取32萬元　三姊妹震驚：居心何在？
【不孝子女】90歲媽媽傾盡一生捱大6子女再湊孫　不孝子女拒照顧慘變人球
16:18 2020/05/16
【不孝子女】90歲媽媽傾盡一生捱大6子女再湊孫　不孝子女拒照顧慘變人球
家庭關係 家庭教育 爸媽心聲 海外升學 瑞士 上海 腎衰竭

最高瀏覽

【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
12:09 2020/12/21
【超豐厚嫁妝】網傳358磅新娘送3851萬嫁妝　窮小子「眼神死」娶富家女影片惹熱議
【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
18:13 2020/12/20
【香港愛情故事大結局】白彪龔慈恩最終和好如初？　羅天宇龔嘉欣為上車導致分居
【倫敦封城】英國發現病毒變種傳播力高70%　疫情失控民眾逼爆倫敦車站封城前大逃亡
11:46 2020/12/21
【倫敦封城】英國發現病毒變種傳播力高70%　疫情失控民眾逼爆倫敦車站封城前大逃亡