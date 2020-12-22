【不孝女】醫生爸耗積蓄送女兒瑞士留學 8年沒聯繫心碎立遺囑遺產送朋友
育兒經 13:12 2020/12/22
久病床前無孝子女的情況總是令人心酸。內地一名醫生爸爸早年花光積蓄送愛女到瑞士留學，沒想到女兒一去無回頭，整整8年沒有聯繫爸爸，唯一一次接到女兒電話，對方竟稱打錯了。醫生爸爸曾經因心腎衰竭，生命危在旦夕，卻沒有親人在身旁，他心碎立遺囑遺產送朋友。
綜合內地媒體報道，上海一名67歲醫生爸爸方波奇曾因心腎衰竭險離開人世，當時身邊沒有親人照顧，只有朋友陪伴他度過難關，「他就是我的親人，也是我的救命恩人」，將遺產留給朋友屬報恩。
瑞士留學女兒一去不返
方波奇育有一名女兒，為她耗盡積蓄送到瑞士留學，
在她身上我花費很大的精力，可以說是全部精力，她留學掏光我所有積蓄。
然而，女兒一去無回頭，一直留在外國，多年沒有與方波奇聯絡。
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女兒唯一一通電話稱打錯
方波奇回想，父女8年沒有聯繫，女兒在2014年唯一一次打電話回家，
第一句不是問我身體好不好，吃好穿暖沒，而是說打錯了，實在傷透心了。
他無奈表示，「我們已經是最熟悉的陌生人。」
將遺產留給救命恩人
為了報恩，他趁著自己頭腦清醒、能走動時留下自己最後的遺願，將所有遺產留給幫助過自己的朋友，「立遺囑後整個人都輕鬆了，自己好似得到重生一樣，無怨無悔。」
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責任編輯：王明芳