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【香港愛情故事】譚嘉儀拍MV融入浪漫聖誕氣氛　邀好友羅天宇當MV男主角【有片】

娛樂 12:40 2020/12/22

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譚嘉儀拍MV融入浪漫聖誕氣氛，邀好友羅天宇任男主角不過電。

譚嘉儀日前為新歌《Christmas with you》拍攝MV，嘉儀一直覺得聖誕節好有氣氛好浪漫，好想寫首屬於自己的聖誕歌，今次除找來親哥哥Alan，還邀請監製 Tma一起創作。

嘉儀謂：「欣賞了Tma很久，知道他的音樂和節奏感有關，今次終於有機會合作真的好開心，我們準備的時間其實不多，由開始構思、錄音，到完成拍攝MV，大概只用了一個月，我很滿意現在出來的效果，希望大家都喜歡。」

譚嘉儀拍《怎麼去愛》MV激發跳舞潛能　Kayee盼有機會挑戰唱跳舞快歌

（發相）

【降魔的2.0】譚嘉儀邀小姪女拍MV　《原來有愛》啤啤莉莉版下載量超預期

天宇任MV男主角

今次《Christmas with you》MV，更請來近期大受歡迎的人氣劇《香港愛情故事》男一羅天宇（Joey）任MV男主角。

嘉儀稱：「我們之前曾合作翻唱電影阿拉丁的一首英文主題曲《A whole new world》，當時還特地穿著阿拉丁風格的服裝拍MV，我們都已好有默契，Joey最近為自己新劇宣傳好忙，好感謝他抽時間為我這首歌做男主角。」

（發相）

【大醬園】譚嘉儀日系造型拍主題曲MV　呼應劇情穿越兩世愛情

聖誕主題的歌曲當然想營造一個浪漫的感覺，MV其中一個拍攝地點就是一間面對著維港景色的餐廳。

嘉儀：「現場特地佈置了一棵聖誕樹，背後還有好靚的維港燈飾，在這個氣氛下跟Joey一起跳舞，他還拎起結他唱歌給我聽，整個氣氛真的好浪漫，不過我們兩個實在太熟絡，會給對方的『爛 gag』破壞氣氛，變成了搞笑場面。」

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：https://bit.ly/38KSXpX

撰文 : TOPick柴犬出動

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