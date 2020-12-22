濕疹痕癢令人難耐，本港每5個人就有1個患上濕疹，濕疹是發炎性的皮膚反應，可分為「內源性」和「外源性」兩種，常見「內源性」類型有異位性濕疹、脂溢性皮炎、皮脂缺乏性（乾燥性）濕疹等；「外源性」類型有敏感性接觸性皮炎及刺激性接觸性皮炎，如主婦手。引致濕疹的原因眾多，可以是基因遺傳、過敏體質、皮膚乾燥、空氣污染、心理壓力等因素，而環境中的灰塵、花粉、動物的毛和皮屑，以及食物中的蛋白質如蛋、海產、奶類、牛肉、花生，亦可能是致敏原。患者日常如何對抗濕疹發作？究竟濕疹可根治嗎？即看中西醫學的飲食建議。

西醫一般認為避開已知的致敏原，是最佳預防濕疹的方法，然而部分患者卻會盲目避開常見的高致敏食物，營養師表示每個人的體質及致敏原因各異，「一刀切」胡亂戒口有機會影響營養吸收，建議完全停止懷疑致敏食物最少3星期，然後逐漸恢復進食，並密切監察身體對每種食物的反應，排除含致敏原的食物；患者亦可接受皮膚或血液測試來確定致敏原。

除了食物過敏，註冊營養師表示營養不足或便秘也可引起濕疹，患者須飲食均衡，以增加免疫力，並多攝取促進皮膚及腸道健康的營養素，如胡蘿蔔素、益生菌、Omega3脂肪酸、維他命E等。此外，皮膚乾燥也是濕疹因素，日常護膚不可少，亦可按需要塗抹天然椰子油，內含的月桂酸，有助消炎及提高皮膚免疫力。

胡蘿蔔素

有助皮膚細胞更新及修復，紓緩皮膚乾燥及痕癢。常見食物有紅蘿蔔、南瓜、甜椒。

益生菌

有益腸道健康，有效抗炎、消炎，提升免疫力。常見食物有乳酪、納豆、泡菜。（註：納豆及泡菜鈉含量較高，不宜過量）

Omega3脂肪酸

紓緩濕疹的發炎及過敏情況。常見食物有三文魚、亞麻籽油。

維他命E

有助抗氧化，加強抵抗力，保持皮膚健康。常見食物有植物油、深綠色蔬菜。

而中醫認為濕疹是由於「稟賦不耐」（先天體質因素）、飲食無道、過度進食辛辣或刺激性食物，令脾胃受損，機能降低，從而濕熱內生，兼外受風邪，內外兩邪相搏，風濕熱邪浸淫皮膚所致。診斷時，中醫依據患者病情的寒熱虛實，以及體質、氣候等因素決定治療重點，一般把濕疹分為「濕熱蘊膚」、「脾虛濕蘊」及「血虛風燥」。方劑、外敷藥物、針灸等皆是常見療法。濕疹一旦爆發，應盡快求醫，勿隨便用藥。

濕熱蘊膚

皮膚狀態：皮損潮紅，有丘皰疹，瘙癢灼熱，抓後滲水等

治療重點：清熱、利濕、止癢

常用中藥：龍膽草（清熱燥濕、瀉肝膽火）

連翹（清熱解毒、消腫散結）

脾虛濕蘊

皮膚狀態：皮損潮紅，有丘疹，有鱗屑，瘙癢，抓後糜爛等

治療重點：健脾、利濕、止癢

常用中藥：土茯苓（解毒除濕、通利關節）、薏苡仁（利水滲濕、健脾除痹）

血虛風燥

皮膚狀態：損暗或色素沉著，或粗糙肥厚，劇癢難耐，遇熱或出汗時痕癢加劇等

治療重點：養血、潤膚、袪風、止癢

常用中藥：當歸（補血調經、潤腸通便）、雞血藤（補血調經、紓筋活絡）

中醫提醒情緒不穩也是濕疹誘因，加上病發時痕癢難擋，隨時令情緒問題惡化，患者宜調節心境，以免負面情緒造成肝氣鬱結，影響氣機運行，若氣滯血瘀，不僅加重濕疹病情，甚至百病叢生。患者亦應每天進行適量運動，有助補陽袪濕，改善濕疹問題。

中醫主張「藥食同源」，食物與中草藥皆可調整人體陰陽平衡，適當調配飲食可防病治病，而其大原則須配合體質、病因、季節氣候等，應在註冊中醫師指導下進行；濕疹患者基本需要避免辛辣、煎炸、生冷、凍飲、甜品、海鮮等容易誘發濕疹的食物，更具體仔細的戒口指引則因人而異，勿道聽途說、以偏概全，否則可能阻礙治療及康復。此外，中醫認為濕疹有機會完全根治，唯部分患者癒後不「忍口」，回復昔日飲食不節制的壞習慣，以致陰陽再度失調，令濕疹復發。

適當的食療有助改善濕疹，還可增加免疫力，減低復發機會。「濕熱蘊膚」類型患者不妨自製簡單的「冬瓜薏苡仁湯」（材料：冬瓜200 - 400g、薏苡仁30 - 60g）。煎湯，代茶飲，日服3次。

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撰文：銅人仔

專業審稿：香港註冊中醫徐醫師

專業審稿：營養學家伍小姐

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