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【奇怪老闆】食外賣驚見2cm針頭　餐廳：給5星好評即可退款

食用安全 13:40 2020/12/22

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熱門 保暖大法 超市大搜查 消委會 防敏 香港愛情故事 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮 自助餐優惠

一名女子吃外賣時發現內有2cm長的針頭。

湖南省長沙市一名女子近日吃外賣時，吃到一半發現有個2cm的針頭。向餐廳反映後，對方卻回覆「你給5星好評才退款」。執法部門接獲投訴後，發現餐廳現場環境混亂，舖面商住兩用。

綜合內地媒體報道，事主彭女士在外賣平台點餐，要了一份酸菜魚肥牛飯，豈料卻發現內有針頭。她認為，餐廳的處理方式很敷衍，感到匪夷所思。不過，該餐廳在外賣平台的評分是4.7分，在雨花區回頭客排行榜位列第三，月賣1508張訂單。

接獲投訴後，執法部門及當地記者抵達現場，發現店內環境衛生不理想。記者發現，店內有一張床，店舖是作居家、營銷兩種用途。店方表示，對於為何出現針頭，自己也一頭霧水。執法人員指出，店面環境未符合核准營業的要求。店方解釋：

因為每天做外賣比較忙，有時小孩也在這裡，就會比較混亂。但事實已經發生，自己會盡職責解決。

最終，執法人員立即要求店家停業整改，不得外賣送餐。店家亦會支付人民幣500元給彭女士，作為治病的費用。當臨亦就此事進一步調查。

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責任編輯：羅嘉欣

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