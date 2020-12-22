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【變種病毒】《開心速遞》吳家樂往英國探子女　遇封關令下滯留平常心面對

娛樂 14:02 2020/12/22

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往英國探妻兒的吳家樂滯留當地。

英國的新冠肺炎疫情嚴峻，近日更出現傳播力高達7成的變種新冠病毒，港府因此設下新規定，禁止英國航班降落香港。

吳家樂早前飛抵英國陪太太周蕙蕙以及3名子女過聖誕，由於港府頒下「英國封關令」，家樂暫時滯留英國。

吳家樂接受媒體訪問時，表示雖然暫時返港無期，惟未感到太擔心。至於工作方面，有份參與《愛‧回家之開心速遞》的家樂已跟公司TVB溝通，總之一家人齊整平安便好了。

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吳家樂跟太太周蕙蕙。(取自IG）

吳家樂往英國探親

吳家樂在《愛‧回家之開心速遞》演「高栢菲」（湯盈盈飾）前男友「金家樂」，近日他更正式成為《開心速遞》的常駐演員，工作有新景象。

家庭方面，吳家樂與太太周蕙蕙婚後育有一個女兒和一對孖仔，過著幸福的家庭生活。家樂安排了三名子女在英國升學，早前他飛赴英國與家人團聚過聖誕。

可是近日英國的新冠肺炎疫情嚴峻，出現傳染性更高的變種新冠病毒，碰上當地封城外，各國包括香港亦向英國頒下「封關令」。

吳家樂跟兒子。

身在倫敦的吳家樂跟傳媒報平安，表示抵達英國已10日，疫情下他跟家人也不會周圍去，亦會做足防疫措施。

昨日（12月21日）冬至，他負責出外購買食材，在家裡跟家人食冬至飯。

吳家樂近日加入《開心速遞》劇組。

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至於當地封城下的情況如何，他表示日用品店仍有開業，不過餐廳只提供外賣服務。

近日正拍攝劇集《愛‧回家之開心速遞》的家樂，原本計劃12月尾或1月初返港，現在卻返港無期。

他表示已跟公司溝通，自己亦不心急返港，抱著平常心面對，表示只要有家人在旁就心感滿足。

撰文 : TOPick柴犬出動

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