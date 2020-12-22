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吳永嘉當選立法會振興香港經濟事宜小組委員會主席

政治 13:34 2020/12/22

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立法會今日（22日）召開振興香港經濟事宜小組委員會會議。（資料圖片）

經民聯立法會議員吳永嘉，當選立法會振興香港經濟事宜小組委員會主席，旅遊界立法會議員姚思榮則當選副主席。

批發及零售界立法會議員邵家輝在會上提出，政府應考慮參考澳門做法，推出消費券供市民消費，帶動各行各業發展，振興本港經濟。他指出，早前當局全民派一萬元，許多市民都只是把有關款項存放銀行戶口內。

姚思榮在會上發言時稱，2003年沙士疫情過後，本港的旅遊業復甦得最快，建議委員會日後需研究本港旅遊業與大灣區及內地之間的合作。

體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國在會上指，香港經歷社會運動及疫情後，香港身處的環境改變，尤其是政治環境，認為本港一些從前沿用的政策或需作出調整，例如進出口和金融政策等。

經民聯立法會議員張華峰就指，大灣區金融發展有前景，希望當局加強中港兩地互聯互通。

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記者：尹櫻霖

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