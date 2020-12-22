【回首2020 】劉俊謙+蔡思韵回顧過去得著　情侶檔溫馨準備聖誕節物送暖

▲ 蔡思韵和劉俊謙回顧過去一年的得著。

臨近聖誕，蔡思韵（Ceci）和劉俊謙貼心挑選了防疫用品，並親手簽寫聖誕卡送給身邊朋友及工作夥伴，提醒大家繼續注意衞生迎佳節。

雞手鴨腳的蔡思韵和劉俊謙一邊包裝禮物、一扮聖誕老人笑聲「呵呵呵」的分享兒時過聖誕節的點滴，甜蜜溫馨！

來到年尾，蔡思韵和劉俊謙二人亦齊齊回顧過去一年的得著。

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感恩遇上好作品

蔡思韵不忘感謝港產片《幻愛》為她帶來的一切，感恩的說：「工作上《幻愛》係我一個里程碑，透過這部作品令到更加多觀眾認識我和增加咗唔少其他演出機會，希望2021年有更加多新作品同大家見面！」

劉俊謙則表示很開心，除電影《幻愛》之外同時遇到《二月廿九》這部電視作品：「《二月廿九》讓我獲到獎項，是開心事，除了劇，其實電影、舞台劇都在工作道路上有很好的發展。」

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回憶過往難忘聖誕節

過往數年在台灣生活的Ceci，感覺香港聖誕氣氛較台灣濃。所以今年在香港過聖誕，別有一番歡樂感受。

她回想兒時寫聖誕卡給朋友，覺得是個儀式，但隨着年齡增長現在寫聖誕卡別有一番感受，邊寫邊說：「寫聖誕卡這件事在人大了後反而做少了；不過今年我都有寫數張寄去結台灣的朋友，手寫卡會有一種溫度，感覺很不同。」

阿謙也憶起自己的一人聖誕：「大概5、6年前自己一個人去捷克的背包旅行，行了一個聖誕市集，記得當時天氣很冷，拿着一杯熱紅酒，望着一些歐洲古董的環境，是我很難忘的聖誕，感覺很好。」

提到聖誕禮物，Ceci跟阿謙慶幸未收過「騎呢」禮物，相反見過朋友收的禮物就很搞笑。

▲ 蔡思韵和劉俊謙齊齊回顧過去一年的得著。

Ceci說在交換禮物的派對就見過有人收到一包紙巾，阿謙說：「有位女性朋友，收到一個剃鼻毛機，我問她有沒有用？她真的有用，而我發現她的鼻毛真的是少了，對於我來說可能是可笑，但對於她來說都是實用！」

問到Ceci想收甚麼禮物，她說：「沒想過想收甚麼聖誕禮物！」阿謙二話不說回應：「好了，那麼我不用送！」Ceci也不執輸地說：「當然是送出去那個人要想送甚麼禮物，沒理由收的人去想想要甚麼聖誕禮物！」一言一語，兩人果然有「蜜」契。