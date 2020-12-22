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【新冠疫苗】美國護士打輝瑞疫苗後接受訪問當場暈倒　醒後稱與疫苗無關屬個人體質問題

食用安全 14:42 2020/12/22

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護士打輝瑞疫苗後接受訪問時當場暈倒。

美國上星期已開始接種由輝瑞藥廠（Pfizer）與生物科技公司BioNTech合力研發的新冠疫苗，不過，一名護士於星期四接種輝瑞疫苗後接受媒體訪問時，突然暈倒。影片迅速在網上瘋傳，引起公眾憂慮。不過事後，護士指是自己體質問題，非與疫苗有關。

Tiffany Dover接種輝瑞疫苗。

美國田納西州醫院（CHI Memorial Hospital）的CCU護士Tiffany Dover日前接種輝瑞疫苗。接種疫苗後，她接受媒體採訪，豈料中途她的聲音愈來愈微弱，突然低頭並用左手搓揉太陽穴，在鏡頭前表示歉意及指感到頭暈。接著又摸著額頭想離開，然後直接暈倒在地，在旁的其他醫護人員見狀，及時接住她。

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據報道，Dover接種疫苗和接受訪問相隔僅17分鐘，影片亦令人憂慮疫苗是否安全。

不過，Dover過了數分鐘便醒來，並重新接受訪問解釋自己暈倒的原因。Dover表示，自己有迷走神經反應過度的病史，對疼痛非常敏感，身上任何一點痛都可令她暈倒，所以這是她的個人問題，並非疫苗有問題。

暈眩感突然來襲，我可以感受到它的到來。我當時有點迷失方向，但現在感覺良好，手臂上的痛也消失了。

醫院醫療主管Jesse Tucker亦回應指：「無論使用哪種疫苗，這種反應都很常見。」

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責任編輯：羅嘉欣

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