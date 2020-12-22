【台灣疫情】台灣253天零感染「破功」今增1宗本地感染　涉早前確診外籍機師友人

▲ 台灣253天零感染「破功」今增1宗本地感染，涉早前確診外籍機師友人。

新冠肺炎疫肆虐全球，台灣自今年4月中以來，連續253天錄得本地零感染「破功」，台灣中央流行疫情指揮中心今日(22日)公布，當地新增3宗新冠肺炎確診個案，當中涉及1宗本地感染個案；累計至今台灣錄得771宗確診個案，對上次出現本地感染個案為4月12日。

台灣中央流行疫情指揮中心今日下午公布，當地新增3宗新冠肺炎確診個案，及一宗本地感染個案，屬自4月12日以來台灣再度錄得本地感染個案；涉及第771宗確診的30多歲女子，屬早前第765宗確診外藉機師的友人，二人曾於12月7日及12日間有密切往來，故列為密切接觸者，由當地衞生單位檢測，今日確診。

指揮中心又指，第765宗確診外藉機師早前接受調查時，表示無法回想確切活動史，亦未有提及曾與今日確診的女友人接觸，當地警政單位於12月21日調查活動軌跡，發現其於12月8日曾訪新光三越天母店、12月10日曾到SOGO天母店及12月11日好市多南崁店。

當地衞生單位目前已掌握第771宗確診患者167名接觸者，其中13人列居家隔離、154人列自主健康管理，將全數安排採檢(21人檢驗中，146人待採檢)，衛生單位已針對患者的工作單位等公共區域進行消毒。該名染疫外藉機師因未誠實告知接觸史及活動史或已違例，中心將依法處罰。

台灣對上一次錄得本地感染個案已是4月12日，涉及第386宗確診的年約20至29歲男性，屬第195宗確診自美國返台的同住友人。

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責任編輯：陳正怡