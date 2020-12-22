【無良小偷】年輕夫婦扮好心幫撿水樽　14歲輪椅少年被偷銀包只求歸還學生證

▲ 澳洲一名14歲輪椅少年被偷銀包，媽媽網上發文，只求小偷歸還學生證。

行動不便的人士需要社會更多體諒關心，利用身障者不便而犯法的行為，實在令人意想不到。澳洲悉尼一名14歲輪椅少年，早前自行到超市購物時，銀包及水樽不小心掉在地上，一對年輕夫婦上前幫手撿起，卻順手偷去銀包。少年的母親隨後在網上公開事件，呼籲小偷歸還銀包，因銀包內藏兒子最重視的學生證。

據《每日郵報》報道，澳洲悉尼14歲少年Bodhi（又名Billie）因病坐輪椅，17日當天他獨自外出購物作為訓練，途中放在輪椅旁的銀包及水樽不慎掉在路上，此時一對夫婦主動上前幫忙，但最終只歸還水樽，沒有把銀包歸還。

少年母親當天在Facebook公開事件，批評該對年輕夫婦冷酷無情，居然在孩子身上偷東西。她又指，事後已將所有卡封鎖，家中大門鎖匙亦已更換，並已報警處理。

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同時，她在帖文提及，過去一個學年對兒子來說，非常辛苦和意義重大。他們惟一想取回的東西只有銀包裡的學生證，她又指兒子遺失學生證後真的很沮喪：

我們只有一個請求，可以請你將學生證放回銀包，再寄回學校嗎？再別無所求，但你的良心也許會更清楚，拜託？

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責任編輯：羅嘉欣