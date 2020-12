【The World is Your Oyster】情侶檔創本地時裝品牌打入Joyce連卡佛 本地薑拒絕浮誇要做有heart設計

休閒消費

▲ The World is Your Oyster由由陳景熙(Calvin / 右)和鄞子欣(Joyce / 左)於2014年創立,其設計可以在Lane Crawford有到影蹤,能夠打入「老連」,對一個本地時裝品牌來說是一支強心針。(攝影:黃建輝)