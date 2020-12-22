【The World is Your Oyster】情侶檔創本地時裝品牌打入Joyce連卡佛　本地薑拒絕浮誇要做有heart設計

▲ The World is Your Oyster由由陳景熙（Calvin / 右）和鄞子欣（Joyce / 左）於2014年創立，其設計可以在Lane Crawford有到影蹤，能夠打入「老連」，對一個本地時裝品牌來說是一支強心針。（攝影：黃建輝）

在香港做時裝設計從來未曾容易過，但仍有不少熱血青年為了夢想建立自己的品牌，The World is Your Oyster便是其中成績較好的一員，出道6年，已經先後得到Joyce和Lan Crawford這間大型時裝店垂青，雖然面前的路愈見艱難，但品牌背後的兩位設計師誓要走出困局逆難而上。

起步。對一個時裝品牌來說相當重要。由陳景熙（Calvin）和鄞子欣（Joyce）於2014年創立的The World is Your Oyster，起步就來得相當的好，當時Joyce boutique正值開設Joyce Talent Shop，品牌的服裝隨即被引入，及後又被Lane Crawford所舉行的The Next Campaign比賽中勝出，服裝被引入至今，前途可以說是一片光明。

但The World is Your Oyster今天眼前遇上的卻是和各行各業一樣遇上世紀疫情這滔天巨浪，路可見愈來愈是難行，但就正如品牌的名字一樣，未來一切還未定案，要待大家一一去開採才可揭終。Calvin說：

品牌的名字來自莎士比亞的《The Merry Wives of Windsor》，字裏行間意謂世界就好像蠔一樣，你要逐一開採探索才可以發現蠔內的珍珠，當然每一次探索未必有可有發現，但當中的過程己叫人回味。

的確，眼前既是情侶又是夥伴的Calvin和Joyce，大家的設計背境各有不同，Calvin於時裝學院畢業後當上Joyce Boutique的櫥窗設計師，之後離開轉戰當時裝設計師，至於Joyce在理工大學畢竟後旋即和Calvin投入品牌創作，6年來大家合作無間， 一起鑽研市場上更見狹窄的男裝。Joyce說：

我們從建立品牌開始，都鎖定不是做一些浮誇的設計，設計要低調但不失趣味，更重要的是將可穿性放在首位，畢竟香港大部分男士都懼怕他人評頭品足，設計時首先問自己會不會穿上。

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疫情下的改變

面對新冠疫惰，時裝這一門在大平盛勢下的「細藝」，自然大打擊最大，小本經營的The World is Your Oyster面對的環境更是嚴峻，每季約設計出50多套衫的他們，加上二人要跟版落廠、本身已經忙得不可開交，而最大問題是因為疫情影響下，難以飛往外地將來季最新的設計供海外的買家入貨。Calvin說：

由去本地社會出現的動盪，到今年的疫情，去不了巴黎時裝展宣傳，做不了direct sale，銷售比以前差是不爭的事實，但不妨從正面的想，正所謂distance to create，這段時間令我們多了時間想多一點下一步應該怎去面對。 以前我們依靠大的select shop入貨，因為人手關係缺少了時間營運social media，現在則加快腳步動手一手一腳做好自己的官方網站，甚至通過一些錄像供海外買家觀看，從而令到他們更了解整個系列的概念幫助下單訂貨。

那麼會否學一些本地時裝設計師將自己的ig打造成KOL（Key Opinion Leader,）的模樣，藉此提升品牌的知名度？

設計師將自己當一個KOL來經營是大勢所趨，但問題是KOL是需要提供意見和態度，並不是著靚衫帶來五光十色的影像卻欠缺內容，這樣做沒有對與錯，但日常拍照都感到難為情的我，我就是做唔到，哈哈.......

從服裝反映社會

時裝的功用除了實際上保暖和增加外觀的美感外，一些「有heart」的設計師在創作時，背後亦可以反映出社會狀況，The World is Your Oyster便是一個很好的例子。Joyce說：

就以今年秋冬系列以Destroy to Create為例，社會上的不安，令我們想起就是要將一齊破壞後重新建立一個更好更creative的未來，於是在不少服裝上作出「破壞」，例如將double face面料的一面破壞，讓底層的面料露出等。 此外，我們還參與了由香港設計中心主辦的『時裝創業培育計劃』（FIP），它是一個專門為優秀時裝設計專才及品牌而設的兩年培育計劃，在這計劃中可望在在市場上開闢更多商機。

一步一步向前邁向，每一步未必有「珍珠」可採，但享受箇中過程，正是The World is Your Oyster主人翁Calvin和Joyce的座右銘。

產品查詢：Lane Crawford（2118 3388）

網址：https://www.theworldisyouroyster.net/

記者：何偉雄