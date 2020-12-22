【支援院舍】馬會撥2.43億元資助全港安老及殘疾院舍添置防疫器材　逾千間院舍受惠每間可獲6萬至30萬元

▲ 馬會將向全港安老院、殘疾人士院舍及由社署津助的護養院提供資助，支援它們提升安全及感染控制的設施。（馬會提供）

新冠肺炎疫情持續，馬會今日（22日）公佈，向全港安老院、殘疾人士院舍及由社會福利署（社署）津助的護養院提供一次性的資助，每間院舍可獲6萬至30萬元的補貼，用以添置器材及裝置，如空氣淨化器、消毒機、紫外線消毒機及體溫探測器等，預計全港合共約1,100 間安老院、殘疾人士院舍及由社署津助的護養院將可受惠，涉及約8萬名長者及殘疾人士以及約4萬名員工。

馬會表示，院舍在疫情下受到嚴重的影響，馬會慈善信託基金於今年9月撥款推行一項先導計劃，資助25間安老院購入合適的器材及裝置，改善其安全及感染控制，鑑於先導計劃於推行後獲得正面回應，基金現全面展開賽馬會院舍防疫設施資助計劃，將支援擴展至全港非政府機構及私營機構營辦的安老院、殘疾人士院舍及由社署津助的護養院。連同早前相關的先導計劃，基金將撥款共2.43億元予有關項目。

馬會指，計劃亦配合社署同時推出的改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃，社署將會調配資源支援上述院舍檢視感染控制措施及為員工提供實地培訓，以及實地評估院舍的通風情況及提供改善建議，署方將會發信予院舍講解有關詳情。

▲ 馬會將向全港安老院、殘疾人士院舍及由社署津助的護養院提供資助，支援它們提升安全及感染控制的設施。（馬會提供）

馬會行政總裁應家柏指，新冠肺炎疫情對本港社區帶來前所未見的影響，大眾不僅要應對當前的挑戰，亦需要為社區建立長遠的韌力，以應付將來再出現類似的威脅，新資助計劃將加強院舍的防疫準備和能力，為其院友於當下及未來的健康加強保障。

除了支援院舍外，馬會慈善信託基金亦於今年10月撥款3,936萬元，推出為期18個月的賽馬會「抗疫同行」長者支援計劃，聯同8間機構向獨居長者和雙老家庭提供電話關顧服務、協助處理個人生活需要，如陪診、用品配送，以及醫療保健支援服務，以緩減新型冠狀病毒疫情對他們日常生活的影響。

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記者：陳曉瑩