【發哥行山】影帝周潤發被野生捕獲　網民讚發哥助婆婆處理傷患

▲ 發哥周潤發日前行山時為晨運婆婆處理傷患，十分暖心！

發哥周潤發向來是行山愛好者。不少山友都渴望野生捕獲發哥，貴為影帝的周潤發態度親民，來者不拒的發哥對粉絲總是有求必應，深得民心。

有網民爆料指，日前行山時遇到周潤發，當時發哥正為晨運婆婆處理傷患，愛心爆棚！

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▲ （微博圖片）

發哥愛心爆棚

網民於周日（12月20日）在大欖涌引水道遇見發哥：「今早又行一轉，竟然再遇上發哥！今次他落單了，原來是留下來替晨運婆婆處理傷患，感動！」

網民續指：「恆常運動身體好，對身體狀況更加了解，又能幫助別人，的確值得推崇！」

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65歲的發哥身體Fit爆，其最大嗜好就是行山，更為其養生之道，不少娛圈中人比如劉嘉玲、江美儀、張達明等，都因為受發哥感染而愛上行山。

周潤發亦曾透露，有意在退休後考牌當行山教練，將興趣與工作融合。

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