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修訂《議事規則》下調法定人數　郭卓堅覆核敗訴申上訴即被駁回

社會 14:40 2020/12/22

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（經濟日報資料圖片）

立法會於2017年通過修訂《議事規則》，將全體委員會人數由35人下調至20人，觸發多宗司法覆核。其中被判敗訴的長洲居民郭卓堅今（22日）提出上訴，上訴庭聽罷陳詞後，即時駁回上訴，並押後頒布裁決理由，郭需向立法會主席及律政司雙方支付訟費。

對於原審法官以郭卓堅於事件中欠缺足夠利害關係為由，而裁定其敗訴，郭卓堅一方今陳詞時指，涉案的《議事規則》修訂並不屬立法會內部事務，因此立法會事務不受干預的原則並不適用於涉案修訂。而且全體委員會於立法過程中，尤其在二讀與三讀之間擔當重要角色，法定人數於1997年前後，均維持於30人，相關限制亦有需要延續。

上訴庭其後要求立法會主席及律政司司長雙方僅就郭卓堅於事件中的角色作回應陳詞。立法會主席一方指，在司法覆核案件中，申請人必須有足夠利害關係，以防有人濫用程序，而有其他更適合、利害關係更強的人選提出覆核，亦屬考慮因素之一。

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記者：楊詠渝

立法會 司法覆核 郭卓堅

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