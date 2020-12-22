中年漢於元朗遭「私了」縫7針 送貨員認非法禁錮候判

▲ （經濟日報資料圖片）

去年9月21日為元朗7.21事件發生後2個月，有人於元朗集會，中年漢疑因撕去連儂牆文宣被人群包圍及「私了」襲擊，其中32歲送貨員涉威逼對方跪下等，事後中年漢頭部需要縫7針。涉案送貨員今（22日）於區域法院承認暴動及非法禁錮罪。另涉於商場外堵塞閘口的17歲男生則承認1項非法集結罪，案件押後至2021年1月13日判刑，先索取精神科報告、勞教及教導所報告。

兩名被告為張裕泰（32歲）任職送貨員，以及17歲羅姓男學生。張承認非法禁錮及暴動罪，控罪指，張於2019年9月22日在元朗康景街將李德忠非法及損害性地禁錮，並在違反他的意願下將他羈留；以及於同日在元朗康樂路輕鐵站附近一帶，連同其他人參與暴動。

羅則承認非法集結罪，控罪指，羅於同月21日，在元朗形點II 1樓連同其他人參與非法集結。至於張原控襲擊他人致造成身體傷害罪及刑事損壞罪，以及羅的2項刑事損壞罪，則留於法庭存檔。

案情指，2019年9月21日晚有人在元朗集會，當時元朗西鐵站關閉，連接西鐵站與商場的F出口已落下捲閘，羅與其他身穿黑衣、蒙面的人在閘前非法集結，包括以商戶的桌及椅子設路障堵塞閘口及破壞消防裝置，有人用噴漆損壞屬於商場及商戶的共14組閉路電視鏡頭。

商場及西鐵站聚集的人其後移往元朗市中心，李姓男事主（52歲）下班回家途經康景街時，有人截停及質問他，指他曾撕去連儂牆上的貼文，人群中有人向他投擲水樽，期間張阻止李前行，以及強迫李跪在馬路上，過程中李雙膝擦傷。

李繼續被人群包圍期間，有人投擲玻璃瓶，李被割傷後，有旁觀者為他包紮，李及後登上的士，人群包圍的士及指罵李，並要求他下車，有人打開車門強行拉李下車，張喝令李交出電話，期間有人以棍打李的頭部一下，張接過電話後將之摔到地上，李受傷倒地，及後送院治療，頭部需要縫7針。現場有多段片段拍攝到情況，兩名被告及後被捕。

法院姚勳智將案件押後至2021年1月13日判刑，期間會為張索取精神科及心理報告，以及為羅索取勞教及教導所報告。

記者：林欣樂