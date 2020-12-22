【清醒開顱】9歲女童接受開腦手術為免傷及重要神經　6小時不停彈琴唱歌確保清醒

▲ 9歲女童接受開腦手術為免傷及重要神經，6小時不停彈琴唱歌確保清醒。

印度一名9歲女童發現腦部長有腫瘤，需接受開腦手術，醫生為了避免傷及其他重要神經，決定讓她在清醒的狀態接受手術。在6小時的手術期間，女童不停彈鋼琴、唱歌、玩手機遊戲，讓自己保持清醒。

根據英國《鏡報》（Mirror）報道，9歲女童莎慕雅（Saumya）早前接受手術切除腦腫瘤，執刀的神經外科醫生喬漢（Abhishek Chauhan）表示，由於莎慕雅的腫瘤位置接近大腦控制視力、運動和言語的部位的神經，因此需讓她保持清醒，以免傷及其他神經。

醫療團隊在進行手術時，只在莎慕雅頭部的部分位置局部麻醉，並讓她在手術中彈奏拿手的鋼琴，以便監察她的反應，若莎慕雅無法彈琴或彈錯，團隊便會知道觸碰到腦部的重要部位。

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從手術片段見，莎慕雅躺在手術台上，頭部覆蓋著藍色的布，一雙手在鍵盤上彈著琴，當鏡頭往後移時，可看到醫療團隊正在切除腫瘤，團隊表示，手術過程中她除了彈琴外，又唱歌、玩手機遊戲，在長達6個小時的手術過程中保持清醒。

手術最終順利完成，目前莎慕雅的康復狀況良好，面對提問時也能對答如流，相信很快可以出院。不少網民亦讚賞莎慕雅十分勇敢。

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責任編輯：羅嘉欣