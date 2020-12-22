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投資者認購螞蟻不獲退款申禁令被拒　與訟公司承諾向法庭存入3.2億元

社會 15:58 2020/12/22

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螞蟻集團早前上市前急煞停，1名投資者早前入稟高等法院，指向基金及資產管理公司支付約3.22億元，作為認購螞蟻集團香港IPO新股，惟上巿叫停後未獲款，入稟高院追討款項。(經濟日報資料圖片)

螞蟻集團早前上市前急煞停，1名投資者早前入稟高等法院，指向基金及資產管理公司支付約3.22億元，作為認購螞蟻集團香港IPO新股，惟上巿叫停後未獲款，入稟高院追討款項。投資者一方早前獲法庭頒令禁制有關公司及相關人士資產，今(22日)不獲延續禁制令，惟有關公司則承諾向法庭存入逾3.21億元。法官認為有關承諾已對原告保障足夠，故不頒令延續臨時禁制令。

原告名為鄭少輝；4名答辯人為Swenson Global Opportunities Funds Spc、軒勝資產管理有限公司（Swenson Asset Management）、陳世榮及冼健航。

原告早前已獲法庭頒下臨時禁制令，禁制答辯一方動用資產，今申請延續禁制令。

原告指第4名答辯人為首答辯公司董事總經理，並於11月辭去職務，而原告亦曾到次答辯人公司，惟重門深鎖，根本無法聯絡對方。原告指即使答辯人向法庭存入保證金，若不延續禁制令，對原告保障並不足夠。

答辯一方則指，有關款項屬答辯人所有，原告亦未能確定指出涉及資產，因此法庭不應貿然頒令延續禁制令，因此認為答辯人承諾向法庭存入款項已足夠。答辯一方並解釋，辦公室沒有人因正值所有員工均在家工作而已。

法官聽取陳詞後，拒絕原告申請，頒令首答辯人向法庭存入3.21億元，原告須支付有關訟費。

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記者：林育慧

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