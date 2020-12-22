【女人俱樂部】孝順陳瀅赴加拿大陪外婆做冬　93歲婆婆感動流淚

▲ 孝順陳瀅赴加拿大陪外婆做冬，進門前做足三次檢測確定陰性。

最近《女人俱樂部》重播，大家可重溫陳瀅（Jeannie）在TVB的處女作。日前，陳瀅從香港飛往加拿大，到當地與已年屆93歲的婆婆做冬。為了家人安全，陳瀅進家門前做足消毒，此外事前還做了3次檢測確保呈陰性結果才進屋。

陳瀅在社交平台分享探親片段，同時意外令她花費4年積蓄所買的大宅曝光。

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▲ Jeannie與婆婆感情要好。（instagram圖片）

陳瀅往加拿大探婆婆

在加拿大長大的Jeannie從小與婆婆相依為命，長大後返港發展的她仍心繫婆婆，除經常飛返當地與婆婆見面。

去年，陳瀅花費了近4年的積蓄、高達7位數字，在加拿大置業，買大宅為的並不是投資，而是送給婆婆報答她的養育之恩。

今年因為疫情關係，Jeannie減少了與婆婆見面的機會，不過早前她已透露，聖誕節和新年將回加拿大與家人共度。

日前她貼出收拾行李和出發往機場照片，透露此行將會離開香港超過兩星期。

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▲ 此行將離港超過兩星期。（instagram圖片）

婆婆被孫女感動落淚

轉眼她已經抵達加拿大的大宅，戴著口罩的她攝手攝腳走進客廳，為婆婆送上驚喜。

由於婆婆年事已高，Jeannie亦特別謹慎，進屋前已經為全身和隨行行李消毒，又進行了3個不同的檢測，確保自己呈陰性反應才與婆婆見面。

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▲ Jeannie每日在家都會進行檢測。（instagram截圖）

Jeannie寫道：「個嗰陣婆婆成日教我『冬大過年』，所以一定要返嚟同佢過冬！」

婆婆的防疫意識亦很高，雖然已經很久沒有見到孫女，但仍提醒大家不要擁抱，之後被孫女感動得落淚的她，同時記得拿出口罩戴上，非常醒目。

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▲ 婆婆防疫意識很高。（instagram截圖）

Jeannie大宅曝光

Jeannie現時在當地需要進行維期14日的家居隔離。

而在她分享向婆婆送驚喜片段中，網民除留意兩婆孫的溫馨重逢場面，還留意Jeannie的大宅內部。

▲ 加拿大大宅曝光。（instagram截圖）

Jeannie一進門，就見到一條轉彎樓梯，當她走進客廳前，還要先轉兩個彎，路過放有6人圓桌的飯廳。

從片中所見，屋面有個大花園，再轉個彎才見到放有大型梳化和壁爐的客廳。

網友呼籲Jeannie在家隔離期間能夠拍攝一段「House Tour」影片，為大家逐介紹她的大宅內部。

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