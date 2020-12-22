【支援院舍】社署推計劃改善院舍感染控制及通風設備　為期一年

▲ 社署推出「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」。（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，社會福利署（社署）今日（22日）宣布，推出為期一年的「改善院舍感染控制及通風設備限時性計劃」（改善計劃），以支援全港約1,100間安老院和殘疾人士院舍加強感染控制的措施及改善院舍的通風情況，減低病毒在院舍內散播的風險。署方今日會發信予相關院舍及相關非政府機構介紹改善計劃的詳情。

社署指，改善計劃為期12個月，服務內容包括：

（一）檢視院舍的感染控制措施及提供實地培訓

營辦機構將安排護士於改善計劃推行期間最少進行四次感染控制措施實地檢視及教授員工有關防疫知識和技巧，並就院舍的實際情況提供改善建議。

（二）實地評估院舍的通風情況

營辦機構將安排相關技術人員就院舍內通風情況進行實地評估及提供改善建議。

社署會向營辦津助或合約院舍的非政府機構提供特別補助，由有關非政府機構自行安排在其轄下的院舍進行改善計劃下的服務。至於私營或自負盈虧院舍，社署會委託現時為各私營或自負盈虧院舍提供「院舍外展醫生到診服務」的非政府機構，為在其服務區域的私營或自負盈虧院舍免費提供「改善計劃」下的服務。

香港賽馬會慈善信託基金同時亦推出「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，透過向全港安老院及殘疾人士院舍提供一次性的資助，支援院舍提升安全及感染控制的設施。有關詳情即看：【下一頁】

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記者：陳曉瑩