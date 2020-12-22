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【禁蒙面法】湯家驊稱不可能凌駕社會整體利益　民陣斥不尊重表達自由

政治 16:04 2020/12/22

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終審法院昨日裁定政府上訴得直，《緊急法》及《禁蒙面法》並無違憲。（資料圖片）

港府昨日就《緊急情況規例條例》及《禁蒙面規例》（禁蒙面法）上訴得直。行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，對裁決不感太出奇，又指個人權利是沒可能凌駕整體社會利益。

《緊急法》《禁蒙面法》終院裁定不違憲　合法非法集會遊行均不能蒙面

湯家驊又指出，蒙面參與集會者，要被證實有意圖破壞和平集會，才能夠被入罪，並不是一蒙面即屬犯罪，但市民要按警方要求脫下蒙面物品；而禁蒙面法申訴人在初審勝訴時，警方已暫緩執行，至今未有改動，而現時疫情下人人佩戴口罩，是屬於合理辯解。

【禁蒙面法】港府歡迎終審法院裁決　稱蒙面違法者損法治

民陣召集人陳皓桓則批評裁決荒謬，認為訂立禁蒙面法並非緊急，是有足夠時間到立法會諮詢，而且團體申請遊行集會時，警方可以施加條件，所以是不需要禁蒙面法去規管。他又指出，禁蒙面法會令部份人對上街卻步，不能在免於恐懼下發聲，直言裁決是不尊重言論自由及意見表達。

公民黨主席、資深大律師梁家傑認為裁決離地，法庭只着眼於蒙面令暴力容易出現，令其他和平示威人士的權利被剝奪，但未有考慮近年社會氛圍改變，令公務員、中資機構員工要隱藏身份才敢上街。

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責任編輯：陳宛彤

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