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【新冠肺炎】新增63宗確診個案　53宗本地病例13宗屬源頭不明

社會 16:30 2020/12/22

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本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗。(經濟日報資料圖片)

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會交代最新疫情。

另外，本港今日初步確診個案30多宗，張竹君指出，數字有些少回落，希望是持久的，而非一日半日，仍要審慎樂觀。

【醫護確診】天水圍俊宏軒商場西醫確診　曾為2名確診家人檢查喉嚨及肺部，詳情即看：【下一頁】

【新冠肺炎】再多85名病人康復出院 公立醫院自9月起實行入院篩查已找逾70宗新確診，詳情即看：【下一頁】

【確診大廈】觀塘花園玉蓮臺、油塘油美苑各有3單位出現確診個案　當局向居民派樣本樽檢測，詳情即看：【下一頁】

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記者：洪芷晴

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衞生署 衞生防護中心 張竹君 劉家獻 傳染病 疫情 新冠肺炎疫情

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