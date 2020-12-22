【新冠肺炎】新增63宗確診個案　53宗本地病例13宗屬源頭不明

▲ 本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗。(經濟日報資料圖片)

本港第四波新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心公布，本港今日（22日）新增63宗確診個案，包括10宗屬輸入個案，本地個案佔53宗，當中13宗屬源頭不明。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻醫生出席記者會交代最新疫情。

另外，本港今日初步確診個案30多宗，張竹君指出，數字有些少回落，希望是持久的，而非一日半日，仍要審慎樂觀。

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記者：洪芷晴