【無業爸爸】5旬父失業變全職賭徒嫌做保安失身份　兒子被迫上繳一半人工當家用

▲ 原本任職飲食業的5旬爸爸失業，賦閒在家沉迷賭博。

新冠肺炎疫情影響各行各業，飲食業首當其衝出現結業及裁員潮。近日一名男網民在網上討論區分享，原本任職飲食業的爸爸中年失業，賦閒在家沉迷賭博，又嫌轉行做保安「有失身份」。今年剛大學畢業的男網民月入僅一萬多元，被迫將一半人工當家用，爸爸卻把家用輸清光。

游手好閒拒轉行做保安

該名男網民於本月13日在「連登討論區」，以「老豆失業就一年勁頹廢點算好」為題發帖，他指出50多歲的爸爸任職飲食業，月入約2.5萬元，但自今年2月失業，近一年零收入，只靠積蓄度日。他理解疫情摧毀了很多行業，失業也非爸爸所想，他曾勸爸爸轉行做保安，但對方一口拒絕。他表示︰

佢（爸爸）話完全唔熟呢行，同埋做看更呢啲低下職位會俾人恥笑，有失身份，就連短期外賣仔都唔肯做下，賺下外快幫補家庭都好呀……

花光兒子家用賭博

男網民自言「我係今年fresh grad，每月先搵得萬零蚊」，爸爸卻要求他每月給5千元家用，約佔一半人工，令他難以儲蓄，但他仍念在爸爸20年的養育之恩，加上對方失業，因此認為5千元尚算合理。可是他發現爸爸的問題︰

佢係用筆家用嚟賭錢，馬會戶口仲要月月歸零，佢理由話係冇工開，惟有轉做全職賭徒增加收入，好過坐以待斃……

爸爸每日凌晨將球賽入波提示調至最大聲，非常關注足球賽事，令同房的他難以入睡，星期日又大聲播放電視的賽馬節目，令兒子無法在家好好休息。他有感爸爸不做家務、不煮飯等，對家庭及社會都沒貢獻。他透露爸爸「爭落街數幾十個，要屋企人幫佢還」，欠債數十萬元，令他與家人都感到困擾。

網民勸別幫爸爸還債

網民批評男網民的爸爸是「廢老」、「冇錢仲要去賭」，不少人奉勸他不要幫爸爸還債，否則「一世無翻身機會」，又建議他儲錢搬走。其中一名網民讚他「肯照顧屋企好識諗」。

對於爸爸「做保安有失身份」的說法，網民認為他「呢啲咁嘅時勢仲咁揀擇」，留言「俾啲尊重啦，家下佢做飲食業好高尚？」、「做飲食睇唔起做保安？」等。

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責任編輯︰王明芳