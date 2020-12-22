【全民造星III】陳葦璇剖白「Dancer事件」　 同組Alina開解：很快過去

▲ 陳葦璇和Alina同屬「頂硬上」類型，即使受傷也不輕言喊痛。 （沈佩珊 攝）

ViuTV皇牌節目《全民造星III》決賽將於周六（12月26日）晚上8時30分在九展舉行。《全民造星III》10強中的李靜蓮（Alina）和璇璇陳葦璇同樣因比賽，在一個月輕了10磅。

【全民造星III】最後10強誕生 下周六決賽網上投票選冠軍

▲ 林二汶形容A組永遠有25人的力量。（IG圖片）

重提「Dancer事件」

璇璇表示自己入到決賽後最大的改變是「瘦了很多」：「現在進入決賽，要排舞蹈對決、自己兩個項目和開場，所以也會緊張。自己也沒試過在Star Hall演出，所以會想像多一點舞台效果，希望和演唱會一樣。」

▲ 璇璇認為「Dancer事件」是誤會。。 （沈佩珊 攝）

幸好《前傳》MV巳經體驗地獄式訓練，璇璇回憶當時一日排練全首MV的舞步，真的很恐怖，即使有跳舞底子也崩潰。

進入10強的階段，正好是節目播出的中段，也是「Dancer事件」，令璇璇準備比賽的同時，也要面對其他人的留言。

當時的璇璇情緒非常低落：「當時有很多留言，我也有問花姐和前輩應該怎樣處理，花姐表示明白我，我很怕這個誤會令我身邊的舞蹈員朋友有不舒服的感覺，我還詢問Alina的意見。」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

同為A組隊友的Alina安慰璇璇：「其實很快過去，做好表演便可以。」

【全民造星III】被稱Dancer陳葦璇委屈落淚 方方IG：唔好教壞人

媽媽愛心花膠湯進補

Alina形容進入比賽後期，瘦已經是基本，一個月至少輕了10磅：「現在應該是我人生畢業後最輕的磅數，我反而和璇璇相反，20強入10強是最大壓力的時候，因為要做一個比pre-round好的表演。」

▲ Alina嚴格控制飲食。 （沈佩珊 攝）

她補充：「始終我不是要再鑽研跳舞，希望利用自己擅長的東西變成其他表演，因為我不可能兩個星期唱歌突飛猛進。」

飲食上，身為專業舞者的Alina非常控制，保持身材「不走樣」：「在決賽前會控制盡量不碰味精，叫媽媽煲多一點湯，星期一、三、五要有花膠湯。」Alina笑指：「因為快30歲真的頂不住，不補的話骨膠原在兩個月內流失。」

CY、NY、Klau決賽前專訪 上一頁

更多娛樂花絮，即睇TOPick娛樂IG：bit.ly/38KSXpX

記者：鄭嘉瑤