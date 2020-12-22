【崩潰媽媽】3兒子玩奶粉一屋遍地雪花　母親哭笑不得︰家中過白色聖誕

▲ 有名台灣網民的3名兒子在家中打翻了奶粉，全屋遍地奶粉。

過漫天飛雪的聖誕很浪漫，台灣有3名孩子就送媽媽一個「難忘的白色聖誕」，卻令媽媽哭笑不得。3名兒子在家中打翻了奶粉，全身沾上奶粉外，全屋亦遍地奶粉，猶如雪地。媽媽看見情景表示家中下雪，更拍下眼前的情景放上網絡，掀起網民熱議。

家中變「雪地」

台灣有名3孩媽媽昨日（21日）在facebook群組「爆廢公社二館」發帖文，發布未到一天，已有逾2萬4千名網民關注。該名媽媽在帖文寫道︰

聖誕節還沒到！家裡已經下雪了，不用去賞雪了……

▲ 地板、床舖、籃子都是奶粉。（圖片︰爆廢公社二館）

帖文附有多張相片，見一屋遍地米白色的粉末，地板、床舖、籃子都是粉末，3名兒子在家中開心笑著，衣服、頭髮至全身都是雪白，他們搗蛋闖禍了。在像剛下過雪的房間中，有一個大大的奶粉罐在地上，原來小朋友將奶粉撒到四周都是。

媽媽在帖文附有「嬲嬲」的圖像，可見她感到氣憤。她在留言回覆網民表示是聽到大仔說「完蛋了、完蛋了」，才驚訝發現此事。當刻她覺得又氣又好笑，並冷靜地先拿手機拍起來再說了，笑指要待他們將來長大娶老婆時，將照片拿出來給新抱看，並笑說兄弟們真浪漫，幫爸媽佈置，3兒子渡過了一個難忘的童年！

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孩子一起搗蛋

有網民替媽媽感到崩潰，直言︰「天啊！3個男孩好崩潰呀」，見狀感到很難清理及易惹蟻。另有網民表示感同身受，分享了圖片，展示自己孩子在家中大玩爽身粉。該媽媽大呻，會交予丈夫處理，由「隊友」跪地抹乾淨。

好險沒有加水，不然我真的崩潰！超難清，爸爸更堅強，爸爸當跪父打掃……用生命去清！

有部分網民為小朋友說話，希望媽媽不要責罰他們，留言包括︰「這是哥哥覺得弟弟很餓，只是意外毀了一切」、「當做過年提早大掃除了」等。

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責任編輯︰王明芳